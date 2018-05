Die einen mögen sie, die anderen stört der Liveauftritt. Auch die neue Regelung ist umstritten.

Der Abend klingt bei einem Glas Wein aus und neben dem Biergarten sorgt ein Akkordeonspieler mit beschwingten Melodien für gute Laune. Die letzten Einkäufe werden begleitet von Geigenklängen, die eine Musikerin live in der Innenstadt spielt. Straßenmusiker machen den City-Besuchern ein zusätzliches Unterhaltungsangebot. Nicht immer stößt das auf Gegenliebe.

„Kommt drauf an“, ist die häufigste Antwort auf die Frage, ob Straßenmusik gefällt. Das sagt zum Beispiel Janja Müller (16), die auf dem Kirchplatz Kaffee schlürft. Ihr gefällt Musik am besten, wenn sie die Lieder kennt: „Dann ist es nicht so langweilig.“ Ihre Begleiterin Leana Rotter sagt: „Es darf nicht so laut sein, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Wenn es nicht zu laut ist, ist es schön als Hintergrundmusik.“

„Das bringt Leben nach Wuppertal“

Die Lautstärke ist auch für ein älteres Trio am Cafétisch einige Meter weiter ein Kriterium: „Man muss den Altersunterschied betrachten“, erklärt eine Dame. Was jungen Leuten gefalle, sei ihnen häufig zu laut. Ihre Begleiterin ist ganz entschieden: „Ich finde das schön. Ist doch nett.“ Der Herr in der Runde sagt, dass ihn Musik meistens stört. Aber bei ganz klassischen Instrumenten ist er toleranter: „Ein Geiger kann ruhig rumgeigen.“

Auch bei Geschäftsleuten ist die Meinung gemischt: „Schön“ findet Fernandez Augustin vom Café Milias Coffee Musik auf den Straßen. „Das bringt Leben nach Wuppertal.“ Rizo Hepgüler vom City Eiscafé differenziert: Eine Flöte sei „richtig angenehm“. Aber manchmal sei es auch „zu laut und nicht schön“.

„Innenstädte müssen Erlebnisqualität haben“, das war für Oberbürgermeister Andreas Mucke Anfang 2017 die Motivation, die bis dahin geltende Regelung für Straßenmusiker zu ändern. Mussten sich die Künstler zuvor bei der Stadt anmelden, dürfen sie jetzt einfach drauflosspielen.

Dabei gelten weiterhin Regeln: Erlaubt ist Musik nur ohne Verstärker und montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Um die Zuhörer nicht zu sehr zu strapazieren, ist nach einer halben Stunde am Standort Schluss: „Es darf, jeweils mit der vollen Stunde beginnend, eine halbe Stunde gespielt werden. Die nachfolgenden 30 Minuten sind Ruhezeiten“, heißt es in der Regelung. Danach muss der Musiker den Platz wechseln und mindestens 200 Meter weit entfernt.

Ein Akkordeonspieler, der schon seit vielen Jahren die Wuppertaler mit seiner Musik unterhält, ist damit nicht ganz glücklich. Er halte sich an die Regeln, denn die Stadtmitarbeiter kennen ihn. „Die Durchreisenden, die halten sich nicht daran“, sagt er. Ähnlich ging es auch einem Mundharmonika- und Gitarrenspieler: „Ich habe mich brav an die Regeln gehalten.“ Aber er habe Musikerkollegen gesehen, die länger als die vorgesehene halbe Stunde spielten.