Do maut eck doch jetz för’n Tied ennet Krankenhuus, weil eck meck en böttschen tu heftig enne Horizontale gelait hatten. Et maut sogar geschnibbelt wearen. Lütt, eck sai et ömk, et hätt seck doch en sonne Etablissemangs völl geängert, un wenne deck nit för’n Klasse höchter versichert häss, bösse enne Fott gekneepen. Dat fängt bi de Schwestern aan, die hant se so tusamengestreeken, dat se kuum ear Werk packen. Se rennen van Bude tu Bude, laien en rasanten Marathon hen un mötten dobie en Lächeln ömme Schnute an, dat mer meenen söl, dä Stress makten ok noch Spass. Se donnt, wat se können. Un dann hant se die Lütt son jong Gemös anne Sitt gestault, wovan en groat Deel sowat van dösig es, dat mer et Staunen kritt.

Die stonnt dann enne Döör, können op en enfach Froog kinn Ankwort gewen, kieken Lööker anne Decke, et kömmt „dat weiß ich nich“, gonnt äwwer nit erges nofrogen, un dat woar et. Dä näckste Klops es dat Eten! Eck sai önk, van sess „Menues“ kannze deck seven nit rendonn, un eck glööv, ok Nohbers Lumpi dätt för däm Genuss affhauen. En Satz för de Putzfee: Die Bude, wo de böss, hätt rongde Ecken, Affdeckongen odder sojet send tum Bekieken do, öm Blomenväskes weard drömeröm gehuddelt un dann knallt se de Döör wear tu. Oppet Pluskonto sammeln dogegen de Döktersch Pünktskes, die all en dick Lob verdennt hannt egal off för eare Arbeet odder för Zuwendung. Wenigstens wat! Äwwer soo – do bloß allet doför, datte sonne Hüser nit opsöken motz. Du drais am Rädschen. Dat Füchsken