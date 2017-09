Vohwinkel. Bei allen Trödelfans ist die Vorfreude groß. Nur noch wenige Tage dauert es bis zum Vohwinkeler Flohmarkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Stände aufgebaut und die Besucher können nach Herzenslust auf Schnäppchenjagd gehen. Zum drittel Mal läuft das Stadtteilspektakel wieder auf der kompletten Strecke zwischen Kaiserplatz und Hammerstein. Rund 300 Händler werden alles bieten, was Keller und Speicher hergeben. Bei gutem Wetter rechnen die Veranstalter mit bis zu 250 000 Besuchern.

Am kommenden Wochenende geht es in Vohwinkel wieder rund. Höhepunkt ist der Flohmarkt.

Frank Varoquier, Organisator, über die Flohmarktregeln

Doch zu früh sollten die Aussteller ihre Waren nicht präsentieren. Von Frank Varoquier gibt es bezüglich der Einhaltung des Zeitplans eine klare Ansage. „Wer seinen Stand schon vor Mitternacht aufbaut, bekommt einen Platzverweis“, sagt der Vorsitzende. Auch Falschparker würden sofort abgeschleppt. Der obere Teil der Kaiserstraße zwischen Kaiserplatz und Brucher Straße ist wegen des Vohwinkel-Tags schon am Samstag gesperrt.

Die Lienhardstraße will der Verein aus organisatorischen Gründen nicht einbinden. Dafür wird die Kaiserstraße im Bereich der Clees-Baustelle auf dem ehemaligen Gebhardgelände für Stände zur Verfügung stehen. Bis zum Flohmarkt sollen hier die Absperrungen abgebaut sein. Am Samstag ab 20 Uhr greift das absolute Halteverbot auf der Kaiserstraße und die Sperrung beginnt spätestens um 22 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0 Uhr dürfen die Ausstellerfahrzeuge auf das Gelände. Um 18 Uhr endet der Flohmarkt. Am Abend wird die Straßensperrung wieder aufgehoben. Weiterhin werden freiwillige Helfer und Sponsoren gesucht. Mehr Infos unter

www.rettet-den -vohwinklerflohmarkt.de