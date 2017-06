Weinfest, Flohmarkt, Kunststation und Sommerfest locken.

Vohwinkel. An diesem Wochenende ist in Vohwinkel wieder einiges los. Hier locken Feste, Veranstaltungen und eine hochkarätige Ausstellung. Seit gestern läuft das Weinfest der Aktion V. Fans eines guten Tropfens und der dazu passenden kulinarischen Köstlichkeiten kommen hier voll auf ihre Kosten. Probiert werden können deutschen Weine aus verschiedenen Regionen und viele andere Gaumenfreuden. Heute beginnt das Fest ab 11 Uhr. Um 14 Uhr spielt das Duo Leuchtfeuer Schlager des Nordens. Abends ist ab 18.30 Uhr die Pan-Band mit Traumschiff-Trompeter Manni van Dits zu Gast. Morgen steht ab 11.00 Uhr Jazz-Frühschoppen mit der Band Seatown Seven auf dem Programm. Gegen Abend spielt das Bundesbahn-Orchester Wuppertal.

Kunstinteressierte Bürger sollten sich die neue Ausstellung im Bahnhof des Stadtteils vormerken. Heute um 19 Uhr startet hier die Kunststation in die neue Saison. Eröffnet wird die Ausstellung von Peter Klassen mit „Dawn Chorus, the world’ s first operetta of music paintings“. Nicht nur für das Kuratorenteam Eckehard und Tine Lowisch ist das ein wichtiger Termin. „Mit Peter Klassen konnten wir einen Künstler gewinnen, der bereits seit Jahrzehnten die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellungsreihe ‚Kunst in der Sparkasse’ verantwortet“, erklärt Eckehard Lowisch. Die Einzelausstellung ist ein Malereiprojekt, bei dem die Offsetdruckplatten aus dem Katalog „Hans Reichel feat. Maurycy“ als Malgründe dienen. Zur Eröffnung spricht Klaus Untiet.

Morgen von 10 bis 18 Uhr ist auf dem Freibad Vohwinkel Gelände an der Gräfrather Straße von 10 bis 18 Uhr ein Flohmarkt geplant. Hier können die Gäste nach Herzenslust auf Schnäppchenjagd gehen - und sich später im Becken abkühlen. Der Eintritt ist frei.

Heute lädt das Vohwinkeler Johanniter-Stift, Edith-Stein-Straße 23, von 11 bis 18 Uhr zu seinem diesjährigen Sommerfest ein. Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Urlaub“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Groß- und Klein. ebi