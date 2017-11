Der Mann überquerte mit dem einjährigen Jungen auf dem Arm die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 74-Jährigen.

Vohwinkel. Am Donnerstagvormittag kam es gegen 11.10 Uhr in Vohwinkel zu einem schweren Unfall. Ein 38-jähriger Fußgänger überquerte die Straße am Stationsgarten unweit der Einmündung zur Bahnstraße. Dabei trug er seinen einjährigen Sohn auf dem Arm.

Als eine 74-jährige Opelfahrerin von der Bahnstraße in die Straße Am Stationsgarten abbog, kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich Vater und Sohn schwer und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.