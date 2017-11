Zwar handelt es sich bei den schwarzen Flecken um Schimmel, eine Gefährdung für die Hallennutzer schließt die Stadt aber aus.

Entwarnung für die Sporthalle Yorckstraße: Beim Schimmelverdacht in der Sporthalle Yorckstraße schließ das Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) eine Gesundheitsgefährdung der Nutzer aus. Wie berichtet hatten schwarzen Flecken an der Hallendecke für Verunsicherung gesorgt.

Ein Gutachten weist keine Gefahr für die Nutzer nach

„Am 17. Oktober wurden Luftproben gezogen, um zu bestimmen, ob in der Hallenluft Schimmelpilzkonzentrationen vorliegen, die oberhalb normaler Hintergrundkonzentrationen liegen“, berichtet die zuständige GMW-Sprecherin Susanne Thiel. Im Klartext musste durch die Analyse bestimmt werden, ob es in der Hallenluft mehr Schimmelpilzsporen als in der Außenluft. „Dies konnte durch den vereidigten Sachverständigen gemäß Gutachten ausgeschlossen werden“, sagt Thiel. Dies bedeute, dass die Halle bis zu einer Sanierung vorerst weiter genutzt werden darf.

„Für die Sportler und sämtliche Nutzer der Halle geht aus heutiger Sicht keine Gefahr aus“, betont die GMW-Sprecherin. Gleichwohl hat sich der Verdacht bei den Flecken selbst bestätigt. „Die schwarzen Flecken auf den Holzfaserplatten unter dem Dach sind aufgrund ihrer flächigen Ausbreitung typisch für einen Schimmelpilzschaden, der aufgrund eines Kondensatschadens entstanden sein könnte“, erklärt Susanne Thiel. „Aufgrund der genommenen Luftproben scheinen die Sporen allerdings abgestorben zu sein“, betont sie.

Trotzdem würden noch Klebefilmproben genommen, deren Auswertung weiter laufe. Sportamt und Bezirksvertretung seien bereits informiert worden. Eine Nachricht ging kurz vor Ende der Herbstferien auch an den Vorsitzenden des Vohwinkeler STV, Mathias Conrads. Dieser übt deutliche Kritik am Verfahren und an der aus seiner Sicht verspäteten Nachricht. „Bis zum letzten Moment wussten wir nicht, ob die Halle nach den Ferien weiter belegt werden kann“, betont er. Zudem befinde sich das Gebäude in einem desolaten Zustand.

Tatsächlich bröckelt dort deutlich sichtbar die Fassade und ist teilweise von Grünbewuchs überzogen. Auch im Inneren der Halle hat die Entfernung der Platten kein schönes Bild hinterlassen. Grund dafür waren Sicherheitsmängel bei der genagelten Unterkonstruktion. Im Lauf der Jahre hatten sich die Nagelköpfe an einigen Stellen gelöst. Die Nutzer wünschen sich, dass zumindest wieder eine neue Unterkonstruktion eingezogen wird. Laut Gebäudemanagement ist das allerdings im Moment nicht finanzierbar. „Wir müssen die Halle ganzheitlich betrachten, da es dort einen erheblichen Sanierungsbedarf gibt“, erklärt Susanne Thiel. Einzelne und unabgestimmte Maßnahmen seien daher wenig sinnvoll.

Wie eine umfassende Sanierung aussehen könnte und ob möglicherweise sogar ein Neubau in Betracht kommt, stehe aber derzeit nicht fest. Auch ein Zeitplan fehlt bisher. Für Mathias Conrads ist das ein Ärgernis. „So kann es doch nicht weitergehen“, sagt er. Conrads kündigt einen entsprechenden Antrag für die kommende Sitzung des Sportausschusses an.

Ähnlich wie die Sporthalle Yorckstraße ist auch das angrenzende Schulgebäude stark sanierungsbedürftig. Es steht derzeit leer. Der dortige Schimmel wurde beseitigt. Langfristig soll im Gebäude ein Kindergarten entstehen.