Hauptorganisator Frank Varoquier ist gedanklich bereits beim großen Flohmarkt am 24. September. Händler sollten sich am besten schnell einen Stand sichern.

Vohwinkel. Diesen Termin sollten sich nicht nur Trödelfans aus dem Stadtteil vormerken. Am 24. September startet wieder der Vohwinkeler Flohmarkt. Zwischen Kaiserplatz und Hammerstein werden rund 400 Händler alles bieten, was Keller und Speicher hergeben. Die Organisatoren erwarten bis zu 250 000 Besucher. Das große Festwochenende beginnt bereits einen Tag vorher mit Nachbarschaftsfest und Vohwinkel-Tag.

Dieses Jahr stehen die Feste besonders früh an

Zum Datum hatte es zuletzt etwas Verwirrung gegeben. Gefeiert wird in der Regel am letzten Wochenende im September. Das liegt in diesem Jahr aber genau zwischen den Monaten. Daher gehen das Trödelspektakel und die anderen Feste etwas früher über die Bühne. „Als Faustregel gilt, dass der Flohmarkt immer am letzten Sonntag im September stattfindet“, erklärt Hauptorganisator Frank Varoquier. An dieser Tradition solle festgehalten werden, auch wenn am 24. September parallel die Bundestagswahl läuft. „Es gab schon in der Vergangenheit wichtige Wahlen am Flohmarkttag und das war nie ein Problem“, sagt Varoquier.

Wichtiger ist für ihn, dass sich die Händler rechtzeitig ihren Stand sichern. Immerhin sind es durch den früheren Termin nur noch acht Wochen, bis die Kaiserstraße zur Trödelmeile wird. Rund ein Drittel der Plätze ist bereits vergeben. „Es wäre schön, wenn die Leute nicht erst auf den letzten Drücker buchen würden“, betont der Veranstalter. Ansonsten laufe alles nach Plan.

Frank Varoquier und seine Mitstreiter organisieren den traditionsreichen Flohmarkt bereits zum fünften Mal. Im dritten Jahr wird über die komplette Strecke bis Hammerstein getrödelt. „Wir haben natürlich viel Erfahrung gesammelt und einiges ist mittlerweile Routine“, sagt der Vorsitzende des Vereins Vohwinkeler Flohmarkt. Gleichwohl bleibe die Organisation einer solchen Großveranstaltung eine enorme Herausforderung.

Auf der kleinen Bühne tritt Musiker Nickey Barker auf

Zum Sicherheitskonzept fanden schon Gespräche mit den Ordnungsbehörden statt. Wie bei der B7-Feier soll es Durchfahrtssperren an den Endpunkten der Festmeile geben. „Allerdings wären die dort benutzten Container für uns zu groß, da die Händler dann nicht mehr durchfahren können“, erläutert Frank Varoquier. Er prüft gerade zusammen mit der Feuerwehr die Möglichkeiten.

Historie

Sicherheit Der erste Flohmarkt fand im bescheidenen Rahmen 1971 auf der Lienhardstraße statt und wurde von der Aktion V organisiert. Später übernahm die Arbeitsgemeinschaft Vohwinkeler Vereine (AGVV) die Veranstaltung und band die Kaiserstraße mit ein. Durch deutlich verschärfte Sicherheitsvorschriften zog sich die AGVV aus der Organisation zurück. 2012 fand kein Flohmarkt statt. Seit 2013 Jahr ist der Verein um Frank Varoquier für die Durchführung der beliebten Veranstaltung verantwortlich.

Beim Flohmarkt wird es wieder eine kleine Bühne geben. Hier soll unter anderem der Musiker Nickey Barker auftreten. Die Lienhardstraße will der Verein aus organisatorischen Gründen nicht einbinden. Auch bei den anderen Veranstaltern laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.