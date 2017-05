Gleich zwei hochkarätige Märkte laufen im Wuppertaler Westen von Donnerstag bis Sonntag. Auf „Tuchfühlung“ können die Besucher beim Textilmarkt auf Schloss Lüntenbeck gehen. Ein Eldorado für Pflanzenfreunde ist das „Gartenleben“ auf dem Gelände von Schloss Grünewald.

Vohwinkel. Gleich zwei hochkarätige Märkte laufen im Wuppertaler Westen von Donnerstag bis Sonntag. Auf „Tuchfühlung“ können die Besucher beim Textilmarkt auf Schloss Lüntenbeck gehen. Dort locken schicke Mode, hochwertige Stoffe und fantasievolle Accessoires. Beim Angebot wird wieder viel Wert auf Individualität gelegt. Die Auswahl reicht von festlicher Garderobe bis zu lässigen Schnitten für die Freizeit. Zudem werden Modenschauen und Workshops angeboten.

Rund um die Hofwiese laden Plätze zum Verweilen ein, ergänzt durch eine erlesene Außengastronomie. „Wer Nützliches und Schönes für Haus und Garten sucht, wird hier fündig“, sagt Antonia Dinnebier von der Schloss Lüntenbeck GmbH. Der Textilmarkt läuft an allen vier Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro und ist für Kinder bis zwölf Jahren kostenlos. Eine Dauerkarte kostet 8 Euro. Empfehlenswert ist die Anreise über die Nordbahntrasse. Für die Besucher steht außerdem ein gebührenpflichtiger Parkplatz an der oberen Industriestraße zur Verfügung.

Ein Eldorado für Pflanzenfreunde ist das „Gartenleben“ auf dem Gelände von Schloss Grünewald (Haus Grünewald 1). Der Markt bietet für Beet und Balkon alles was das Herz begehrt. Vor historischem Ambiente präsentieren 130 Aussteller ihre Produkte. Mit dabei sind auch ein Pflanzendoktor und eine Falknerei. Außerdem finden Kräuterwanderungen statt. Das „Gartenleben“ läuft heute sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Am Freitag ist der Markt von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro und ist für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren frei. Gekaufte Karten sind mit Einlass-Bändchen an allen Tagen gültig. ebi