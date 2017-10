Von Kittelschürze bis Föhnfrisur – so lautete das Motto beim Tag der offenen Tür im St. Remigiushaus. Auch an diesem Tag war das Haus mit zahlreichen Erinnerungsträgern geschmückt. Die Dekorationen stammten aus den Jahren zwischen 1950 und 1970 und ließen bei Bewohnern und Besuchern so manche Kindheitserinnerung lebendig werden. Schon im Eingangsbereich setzte die Reise in die Vergangenheit ein: Alte Schallplattenhüllen hingen dekorativ von der Decke herab und zwei historische Motorräder parkten in der Eingangshalle. Einige MitarbeiterInnen und Besucher hatten sich dem Motto entsprechend angezogen (Foto: Günter Monschau) und man konnte an diesem Tag viele Menschen in Verkleidungen von Kittelschürze über Petticoat und Minirock bis hin zum Hippieoutfit im Remigiushaus begegnen. Natürlich gab es auch eine entsprechende Modenschau. Außerdem wurde getanzt, Schallplatten bemalt, Kinder geschminkt, Fotos gemacht, lecker gegessen und vieles andere mehr. Der Dank der Organisatoren geht insbesondere an die Ehrenamtlichen, Angehörigen, Nachbarn und Kitamitarbeiterinnen, die sich in vielfältiger Art am Gelingen des Tages beteiligt haben. Red