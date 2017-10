Auch schönstes Spätsommer Wetter mitten im Oktober hielt die Besucher nicht davon ab, das Wochenende der offenen Tür in der Physiotherapiepraxis an der Vohwinkeler Straße zu besuchen (Foto: Physiotherapie Bigge). Anlass für die Einladung von Inhaberin Britta Bigge war die Vergrößerung der Trainingsfläche und die Vorstellung der Möglichkeiten für ein von Therapeuten begleitetes Gesundheitstraining. Nach einem erfolgreichen Startjahr des eGym-Kraftzirkels und viel positiver Resonanz von Patienten und Trainierenden, entschloss sich Bigge in einen weiteren, ergänzenden Gerätezirkel, den Beweglichkeits- und Mobilisation-Zirkel „fle-xx“ zu investieren. „Wer langfristig gesund und schmerzfrei werden und bleiben will, muss selbst etwas dafür tun“, sagte Britta Bigge. Mehrere Kurzvorträge zum Thema „Körperliche Fitness und beschwerdefreie Vitalität in jedem Alter“ von Gesundheitsexperte Daniel Schichelschmidt ergänzten das Rahmenprogramm. Das Team konnte viele Besucher überzeugen, aktiv zu werden und selbst Verantwortung für ihre körperliche und gesundheitliche Verfassung zu übernehmen. „Mein Team und ich freuen uns über das große Interesse, die positiven Rückmeldungen an diesen Tagen und auf viele neue Gesichter auf unserer Trainingsfläche.“ Red