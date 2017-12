Fit ins neue Jahr geht es mit Mrs. Sporty. Auch 2018 bleibt der Vohwinkeler Standort am Stationsgarten 19 die richtige Anlaufstelle für gesundheitsbewusste Frauen jeden Alters. Die Kundinnen erleben mit einem genau auf sie abgestimmten Trainingsprogramm, dass Bewegung richtig Spaß machen kann. Davon können sich Interessentinnen bei einem Tag der offenen Tür am 12. Januar überzeugen. Zwischen 9 und 19 Uhr werden die Angebote bei Mrs. Sporty ausführlich vorgestellt. „Wir freuen uns schon auf viele Besucherinnen“, sagt Inhaberin Mandy Irmscher. Sie hat das Studio im letzten Jahr übernommen und viel frischen Wind in den Betrieb gebracht.

Unter anderem wurden die Räume mit großem Aufwand renoviert und neue Geräte angeschafft. Als langjährige Trainerin ist Mandy Irmscher mit dem sportlichen Konzept gut vertraut. Für sie war es wichtig, das Angebot zu optimieren. Dazu gehören unter anderem längere Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr und ein größeres Team mit speziell geschulten Mitarbeiterinnen. Für die Kundinnen bedeutet das ein individuell abgestimmtes Trainingserlebnis ohne riesigen Zeitaufwand. „Wer regelmäßig 30 Minuten investiert, kann seine ganz persönlichen Ziele relativ schnell verwirklichen“, erklärt Mandy Irmscher. Dafür sorgen ein ausgeklügelter Wechsel aus Ausdauer-Training und Kraftübungen sowie eine einfache Ernährungsumstellung. Das Konzept funktioniert generationsübergreifend von der jungen Erwachsenen bis zur Rentnerin. Mehr Infos unter www.mrssporty.de/club/ wuppertal-vohwinkel.