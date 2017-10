Die Initiative bekommt 50 000 Euro zur Verschönerung des Platzes.

Damit hätten die beteiligten Eltern an der Waldkampfbahn nicht gerechnet: Ihre Spielplatzinitiative erhielt beim Wuppertaler Bürgerbudget die meisten Stimmen. Damit gibt es 50 000 Euro für die Sanierung der Spielfläche im Vohwinkeler Norden. Der Wettbewerb der Stadt fand zum ersten Mal statt. Dass die Initiative direkt punkten konnte, ist ein toller Erfolg für die Mitglieder. Sie setzen sich schon länger für eine Verschönerung des stark vernachlässigten Spielplatzes an der Waldkampfbahn ein.

„Es gab die Hoffnung, dass wir auf einem der vorderen Plätze landen, aber das beste Abstimmungsergebnis haben wir nicht erwartet“, sagt der Sprecher der Initiative, Bekir Cakin. „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Zuletzt rührten die Eltern auf dem Vohwinkel-Tag die Werbetrommel. Das Engagement hat sich gelohnt. „Wir sind überglücklich“, sagt Cakin.

Er und seine Mitstreiter wollen jetzt zusammen mit der Stadt möglichst bald in die konkrete Planung gehen. Dabei soll unter anderem entschieden werden, welche Spielgeräte angeschafft werden. Im Zentrum des Vorhabens steht der Ersatz für einen großen Spielturm. Dieser musste vor zwei Jahren abgebaut werden, da die Konstruktion nicht mehr standsicher war. Jetzt ist eine moderne Variante geplant. Auch die Kinder sollen Vorschläge machen. „Die haben bereits ihre Lieblingsspielgeräte gemalt“, berichtet Rebecca Metner von der Initiative. Auch bei ihr ist die Freude groß. Alle Beteiligten hoffen, dass die Arbeiten im Frühjahr starten können.

Der Spielplatz bietet derzeit einen trostlosen Anblick

„Die Perspektive für die Umsetzung ist sehr gut“, sagt Viola Wessler, Fachbereichsleiterin für Jugend und Freizeit bei der Stadt. 50 000 Euro seien für eine Grundsanierung ein realistischer Betrag, mit dem viel erreicht werden könne. Sollten noch Gelder fehlen, wollen die Eltern bei der Sponsorensuche aktiv bleiben. Wie berichtet bietet der Spielplatz an der Waldkampfbahn derzeit einen trostlosen Anblick. Lediglich eine Schaukel, ein Kreisel und eine Seilpyramide sind noch vorhanden. An den alten Spielgeräten hat sichtbar der Zahn der Zeit genagt. Auch sie sollen wieder in Schuss gebracht werden. „Der Spielplatz bietet ein großes Potenzial“, sagt Bekir Cakin. Er verweist auf die Ausdehnung des fast 5000 Quadratmeter großen Geländes.

Zudem sei der Bedarf groß. „Im direkten Umfeld wohnen viele Kinder und Jugendliche, für die es ein Angebot geben muss“, sagt Cakin. Mütter mit Kleinkindern hätten auf dem Spielplatz gar keine Möglichkeiten mehr. Das bestätigt Christian Heuer von der Diakonie Wuppertal. Er betreut die Angebote für junge Menschen im nahe gelegenen Jugend- und Begegnungszentrum an der Waldkampfbahn (Jub’s). „Auf dem Spielplatz muss dringend etwas getan werden“, erklärt Heuer.

Derzeit seien die kleineren Spielflächen der Wohnungsgesellschaften stark frequentiert und entsprechend überlastet. Von der Sanierung erhofft er sich eine Entspannung der Situation. Auch Christian Heuer freut sich mit der Initiative über den ersten Platz beim Bürgerbudget. „Ich habe selten eine so aktive Elternschaft erlebt“, sagt er. Der harte Kern der Initiative besteht aus etwa 20 Mütter und Vätern. Insgesamt sind rund 50 Vohwinkeler Bürger beteiligt. ebi