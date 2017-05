Das Wahrzeichen der Stadt wurde in dieser Woche am Sternpunkt eingeweiht. Schüler können es nach dem Umbau nutzen, um darin Schulaufgaben zu erledigen.

Vohwinkel. Die Spannung war groß, die Neugier auch. Seit elf Monaten steht der alte Schwebebahnwagen schon auf dem betreuten Spielplatz Sternpunkt an der Roßkamper Straße. In dieser Zeit liefen umfangreiche Arbeiten für die weitere Nutzung des Wuppertaler Wahrzeichens als Veranstaltungsraum. Besonders der Innenausbau hatte manche Herausforderung zu bieten.

Am vergangenen Donnerstag war es dann endlich soweit. Beim Jahresfest des Sternpunktes wurde die fertige Schwebebahn offiziell eingeweiht. Knapp 600 große und kleine Besucher nutzten gern die Gelegenheit für einen Einblick in das umgestaltete Innenleben. Dabei staunten sie nicht schlecht. Im hinteren Bereich der Schwebebahn ist sogar ein kleiner Küchenbereich mit Theke, Spülmaschine und Kühlschrank entstanden.

„Wir wollten eine multifunktionale Nutzung ermöglichen“, sagt Udo Schemann, Vorsitzender des Vereins Kinder-Tisch Vohwinkel. Dieser betreibt den betreuten Spielplatz und hatte sich erfolgreich beim WSW-Schwebebahnwettbewerb beworben. Zum Raumkonzept gehören unter anderem ausklappbare Tische mit USB- und Stromanschluss. An ihnen können die Kinder etwa ihre Hausaufgaben erledigen. Ansonsten sind in der Schwebebahn Lesungen, Konzerte, Besprechungen, und Vorträge geplant. Die Sitze wurden im Original übernommen, aber für mehr Platz neu angeordnet. Dadurch waren zum Teil neue Sockel erforderlich. Sie mussten auch optisch an die vorhandenen Teile angepasst werden.

„Die Liebe zum Detail hat eine große Rolle gespielt“, berichtet Udo Schemann. Das gilt auch für die Elektrik. Im gesamten Schwebebahnzug wurden für die Stromanschlüsse Kabel verlegt. „Bei der alten Technik haben wir ein anderes System, daher mussten wir lange tüfteln, bis alles gepasst hat“, sagt Elektriker Alex Schad. Wie viele andere freiwillige Helfer beteiligt auch er sich ehrenamtlich am Projekt.

Der Originalzustand sollte so gut es geht erhalten bleiben

Insgesamt war bei der Fertigstellung Geduld gefragt. „Wir wurden natürlich oft angesprochen, wann wir endlich soweit sind“, berichtet Udo Schemann. Die Arbeit habe aber eben seine Zeit gebraucht. Schon am Anfang gab es viel zu tun. Wasser hatte sich in den Hohlräumen der Verkleidung gesammelt und musste nach und nach abgepumpt werden. Vor der Schwebebahn wurde eine große Terrasse mit barrierefreier Rampe gebaut. Das darunterliegende Kiesbett soll die Wupper symbolisieren. Nebenan steht eine Bank aus einem Teilstück eines früheren Schwebebahnträgers. All das ergibt ein harmonisches Ganzes.