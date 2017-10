In der Turnhalle Yorckstraße besteht der Verdacht auf Schimmel an der Decke. Das Ergebnis der Untersuchung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Der Fall erinnert an das Schimmelproblem im ehemaligen Grundschulgebäude an der Yorckstraße vor vier Jahren. Auch in der angrenzenden Sporthalle gibt es aktuell einen Verdacht auf Schimmelbefall. An der Hallendecke wurden von Nutzern schwarze Flecken festgestellt. Das Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) hat eine Untersuchung eingeleitet.

Wie berichtet wurde in den Sommerferien die Innenverkleidung der Decke abgebaut. Grund waren Sicherheitsmängel bei der genagelten Unterkonstruktion. Im Lauf der Jahre hatten sich die Nagelköpfe an einigen Stellen gelöst. Die Bretter mussten daher entfernt werden. Anschließend bildeten sich Flecken. Nach Einschätzung von Horst Watermeier könnte es sich dabei um Schwarzschimmel handeln. Er ist Mitglied im Vohwinkeler STV und Nutzer der Halle. Als Dachdeckermeister und Gebäudeenergieberater kennt sich der Vohwinkeler mit der Materie aus.

In der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung informierte er die Politik über die aus seiner Sicht problematische Situation. „Durch den Abbau der Unterkonstruktion ohne einen entsprechenden Ersatz wurde stark in das Raumklima eingegriffen“, erläuterte Horst Watermeier. Dass die Bretter nicht ersetzt wurden, könne eine Schimmelbildung begünstigen. Das Gebäudemanagement hat bereits reagiert. „Unsere Mitarbeiter haben Proben genommen“, sagte Sprecherin Susanne Thiel. „Wenn es tatsächlich das Risiko einer Gesundheitsgefährdung gibt, werden wir natürlich sofort Maßnahmen ergreifen“, kündigte sie an. Allerdings müsse erst der Abschluss der Untersuchung abgewartet werden. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss des V-Express noch nicht fest.

Im Fall von Schwarzschimmel gebe es laut GMW unterschiedliche Verfahren. So könnten die betroffenen Stellen der Hallendecke etwa mit einer Alkohollösung behandelt werden. Nach Meinung von Horst Watermeier reicht das nicht aus. „Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis der Schimmel wiederkommt“, warnte er. Ideal wäre seiner Ansicht nach, wenn eine neue Unterkonstruktion eingezogen würde. Laut Gebäudemanagement ist das allerdings im Moment nicht finanzierbar. „Wir müssen die Halle ganzheitlich betrachten, da es dort einen erheblichen Sanierungsbedarf gibt“, erklärte Susanne Thiel. Einzelne und unabgestimmte Maßnahmen seien daher wenig sinnvoll.

Wie eine umfassende Sanierung aussehen könnte und ob möglicherweise sogar ein Neubau in Betracht kommt, stehe aber derzeit nicht fest. Auch ein Zeitplan fehlt bisher. Für den Vorsitzenden des Vohwinkeler STV, Mathias Conrads hat in jedem Fall schnelle Abhilfe Priorität. „In der Halle Yorckstraße gibt es viele Angebote für Kinder und Jugendliche“, sagte Conrads. Diese seien bei Schimmel besonders gefährdet. Auch die Bezirksvertretung Vohwinkel forderte rasche Maßnahmen.

Ob auch andere Hallen betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Mängel an den Unterkonstruktionen waren bei einer Routineprüfung der Verwaltung festgestellt worden. Daraufhin untersuchten Experten alle Wuppertaler Hallen. Maßnahmen waren in insgesamt elf Sportstätten notwendig. Dabei sollte das Risiko von herunterfallenden Teilen ausgeschlossen werden. In Vohwinkel konnten die Hallen Yorckstraße und Tesche deshalb nicht pünktlich nach den Sommerferien öffnen.

Vor vier Jahren musste die Grundschule in der Yorckstraße aufgrund von Schimmelbefall geräumt werden, um eine Gesundheitsbelastung der Kinder auszuschließen. Übergangsweise fand der Unterricht am Elfenhang statt. Die Grundschule hat im früheren Hauptschulgebäude am Nocken eine neue Heimat gefunden. Das ehemalige Schulgebäude an der Yorckstraße soll langfristig in einen Kindergarten umgebaut werden. Der Schimmel wurde entfernt.