Eine kleine Herausforderung für die Adventszeit. Als Belohnung gibt es die Chance auf einen von drei Schlüsselanhängern.

Liebe Leserinnen und Leser des V-Express’.

Puzzeln Sie gern? Dann ist unsere Adventsherausforderung genau richtig für Sie. Wir haben uns ein weihnachtliches Bild aus Vohwinkel vorgenommen und in 20 Quadrate unterteilt. Leider ist dabei etwas durcheinander geraten. Die Quadrate haben sich wie bei einem vertrackten Schiebepuzzle wild verteilt.

Jetzt sind Sie am Zug: Schnappen Sie sich eine Schere, schneiden Sie die einzelnen Quadrate aus und setzen Sie das Bild wieder korrekt zusammen. Damit es nicht allzu schwierig wird, geben wir zwei Hinweise:

1. Alle Quadrate sind richtig herum abgebildet. Keines steht auf dem Kopf oder auf der Seite. 2. Das Foto zeigt ein Vohwinkeler Gebäude in der Weihnachtszeit.

Sie haben das Bild wieder zusammengesetzt? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, uns das Ergebnis zukommen zu lassen. Zum einen digital: Sie fotografieren das fertig gepuzzelte Bild ab und senden uns die Bilddatei an vex@wz.de. Oder Sie nutzen den klassischen Weg: Kleben Sie das Puzzle korrekt zusammengesetzt auf ein Blatt Papier und senden Sie dieses an die Westdeutsche Zeitung, Redaktion V-Express, Ohligsmühle 7-9, 42103 Wuppertal. Einsendeschluss ist Mittwoch, 6. Dezember2017. Der Name des Gebäudes ist nicht erforderlich. Bitte vergessen Sie aber nicht, Ihren Namen und Ihre Anschrift anzugeben. Denn unter den richtigen Einsendungen verschenken wir als Belohnung fürs Puzzeln je einen unserer letzten drei Wuppertal-Schlüsselanhänger.

Das korrekte Foto zeigen wir zusammen mit den Gewinnernamen im nächsten V-Express, die Schlüsselanhänger werden per Post verschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.