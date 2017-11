Zwei Männer stehen unter Verdacht, Ende Oktober in einen Gebäudekomplex am Vohwinkeler Stationsgarten eingebrochen zu sein. Nun wird nach ihnen gefahndet.

Wuppertal. Die Vorfälle liegen schon fast einen Monat zurück: Am 24. Oktober ist es am Stationsgarten in Vohwinkel zu einem Einbruch und zwei Einbruchsversuchen gekommen.Die Wuppertaler Polizei sucht nun zwei Männer mit einem Foto einer Überwachungskamera. Die beiden werden verdächtigt, sich an dem Tag zwischen 14.20 und 14.45 Uhr Zugang zu dem GEbäudekomplex am Stationsgarten verschafft zu haben.

Ein Täter ist laut Polizei zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hatte an dem Tag ein hell, großkariertes Hemd an. Der zweite Mann ist ungefähr 1,85 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck. Beide hatten dunkle Jacken, Jeanshosen und dunkle Schuhe an.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf dem Bild oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.