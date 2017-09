Thomas Drescher eröffnet am Samstag, 30. September, den Trampolinpark im Vohwinkeler Westen.

Vohwinkel. Immer auf dem Sprung ist dieser Tage Thomas Drescher – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Geschäftsführer der Sport Park Group koordiniert gerade die letzten Arbeiten für seinen neuesten Streich: Einen riesigen Trampolinpark im Westen Vohwinkels. Das bedeutet für ihn nicht nur viel Stress, sondern auch den einen oder anderen Selbsttest. Schließlich soll bis zur Eröffnung am nächsten Samstag alles perfekt sein. Bisher ist Drescher mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Es ist wirklich superschön geworden“, findet er und lässt den Blick durch die weitläufige Halle schweifen. Hier ist ein Paradies für Trampolinfans entstanden.

Die Dimensionen sind beeindruckend. Auf zwei Ebenen reihen sich 105 Sprunggeräte ganz unterschiedlicher Art aneinander. Auf Halfpipe-Trampolinen lassen sich etwa verrückte Kunststücke vollführen. Nebenan laden Basektballkörbe mit federnder Unterstützung auch Freizeitsportler zum Dunking ein. Beim sogenannten „Dodgeball“ wird eine Art Völkerball gespielt. Dabei steht natürlich jedem Teilnehmer ein eigenes Trampolinfeld zur Verfügung, was für akrobatische Aktionen sorgt. Wer ganz hoch hinaus will, kann auf speziellen „High-Jump“ Trampolinen abheben und erreicht mit etwas Übung leicht über vier Meter. „Die Leute sollen eben richtig Spaß haben“, sagt Thomas Drescher. Passenderweise hat er die neue Anlage „Crazy Jump“, genannt.

Mit fast 5000 Quadratmeter Fläche ist sie eine der größten ihrer Art in ganz Deutschland. In den Bau flossen anderthalb Millionen Euro. Dafür wurden die ehemaligen Tennis-, Squash-, und Badminton-Hallen am Vohwinkeler Standort zusammengelegt und aufwändig umgebaut. „Wir wollten nach 29 Jahren etwas ganz Neues und Besonderes schaffen und dabei sehr konsequent sein“, erklärt Thomas Drescher das Konzept. Für die Realisierung hat er mit einem Hersteller aus Deutschland zusammengearbeitet, der den Bau in fünf Monaten umsetzte. Derzeit wird mit Hochdruck an den letzen Feinheiten gearbeitet. „Uns geht es darum bei den Besuchern einen ‚Wow’ Effekt zu erzeugen“, erklärt Chefplanerin Elisabetta Galluzzo. Wer die Anlage zum ersten Mal betritt soll eben vor allem eins sein: Mächtig beeindruckt.

Für Kinder gibt es einen abgetrennten Bereich

Tatsächlich dürfte das umfangreiche Angebot bei vielen Gästen für Staunen sorgen. Sie können sich etwa an einer Trapezschaukel in die Höhe schwingen und dann in ein Becken mit Schaumstoffelementen fallen lassen. Ein kompletter „Ninja Parkour“ lädt zum Klettern ein und ist der bekannten Fernsehsendung nachempfunden.