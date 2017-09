Am Samstag wird die Einkaufsstraße zur Ausstellungsfläche – nicht nur für die Einzelhändler, sondern auch für Schulen.

Vohwinkel. Vohwinkel-Kenner wissen: Das große Festwochenende beginnt am Samstag mit dem Vohwinkel- Tag. Das Fest der Einzelhändler und Gewerbetreibenden, der Kirchen, Schulen und Jugendeinrichtungen im Stadtteil ist nicht nur als Treffpunkt für Nachbarn und Freunde beliebt, es ist auch bekannt für sein buntes Programm aus den eigenen Reihen. Eröffnet wird das Fest um 9 Uhr vom Vorsitzenden der Aktion V, Michael Spitzer.

Hier finden Sie den Festverlauf – einmal für die rechte Straßenseite, einmal für die linke. In der Laufrichtung jeweils von Ost nach West. Los geht’s:

Rechte Seite von der Brucher Straße aus Richtung Kaiserplatz

Direkt zu Beginn wartet die Westdeutsche Zeitung mit einem Promotionstand und Leseproben. Premio-Reifen zeigt Reifen und Räder und bietet ein Gewinnspiel an. Auch die AOK lockt mit ihrem AOK-Gewinnspiel. Die WSW Energie und Wasser AG klärt auf zum Thema „Trinkwasser erleben“, während gleich nebenan die Elterninitiative Rubensstraße Spiele für Kinder anbietet.

Der Förderverein des Gymnasiums Vohwinkel hat zahlreiche Informationen zum Gymnasium parat und verkauft Kaffee und Kuchen. Außerdem gibt es am Stand eine Fotowand sowie physikalische Experimente. Die Sozialen Jugendeinrichtungen im Stadtteil bieten Spiel und Spaß für Kinder an. Kuhlmann lockt mit leckeren Pfannengerichten sowie Fischspezialitäten für den kleinen Hunger zwischendurch.

Der Kindertisch Vohwinkel präsentiert seinen Sternpunkt an der Roßkamper Höhe und lädt Kinder zum Basteln ein. Dazu gibt es Popcorn und Zuckerwatte. Die Falken-Apotheke bietet verschiedenen Aktionen aus dem Apothekerbereich an. Am Nachbarstand backt die SPD Vohwinkel Reibekuchen. IBA Hörgeräte präsentiert sein vielfältiges Angebot.

Am Stand der Aktion V stellt die Werbegemeinschaft ihre Mitgliedsfirmen vor. Ab 13 Uhr ist Luftballonclown „Ballooni“ am Stand zu Gast. Auf der Bühne der Aktion V gibt es Modenschau, Schaufrisieren, sowie Auftritte der Musical-Dreamers und Hip-Hop. Gleich nebenan steht ein Bierstand gegen den Durst.