Jöt erinnernt önk noch aan die Story vam griesen Pannasch? Nu kömmt de twidde Version. Woher dat kömmt, weet nömmes, äwwer et woar för us Blagen en groaten Spass, wenn ver oppe Stroote eenen vanne Pollezei sogen. Vie reepen dann lauthals „Pannaaasch“ henger em her un gengen direktemang stiften, datte us nit soog. Dä Kääl ärgerten seck schwatt, kohn äwwer nix maaken. Ok „in des Volkes Mund“ woar dä Uutdruck Tages-ordnung un mer kallten nit vanne Pollezei, songern van däm Pannasch, dä dat un dat gemackt hatten. Et woar en Schimpfwoat, wat mer do van seck goof, äwwer nit so eent met Verachtung odder so, et woar emmer noch en böttschen Respekt dobie. Nu häff eck meck ens die Möh gemackt, öm ruut tu kriegen, wo dat eegentlich herkömmt un häff wat Erstaunliches gefongen. Mer nömmt aan, dat dat utt’m Franzöaschen kömmt un op dä Begreep „pannchée“ afftuleiten es, un dat heet ‚Gemischtes’. Wenn mer seck jetz öwerleit, wat mer (wie in die ierschte Geschichte vertault) alles tusamengemixt hätt, kritt mer do en Sinn dren. Wat dat äwwer met däm Pannsch oppe Stroote tu donn hät, dat krieg eck net gebacken. Et es alt lostig, wat et so för Wööt enne eenzelne Regionen van usem Langk göfft. Dat Füchsken