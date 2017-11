Das marode Kreuz am Ehrenmal musste vor einigen Wochen entfernt werden. Der Ersatz ist erst einmal ein Provisorium.

Spaziergänger und Anwohner dürften es bereits bemerkt haben. Für das abgebaute Holzkreuz an der oberen Ehrenhainstraße hat es schnellen Ersatz gegeben. Vergangene Woche wurde vom Gebäudemanagement Wuppertal (GMW) ein drei Meter großes Kreuz aufgestellt. Dabei handelt es sich um ein Provisorium, das etwa halb so groß ist, wie die bisherige Ausführung.

Die kleinere Variante wurde von den städtischen Schreinern aus dem Bereich Spielplatzsanierung im Ressort Grünflächen und Forsten angefertigt. Das benötigte Holz stammt aus den eigenen, städtischen Forstbeständen. Damit verschafft sich die Stadt beim Thema eine Atempause.

„Dank der engagierten Initiative des Ressorts und mit eigenen Kräften ist die Zeit gewonnen, um im nächsten Jahr mit neuem Budget eine dauerhafte Lösung für ein Kreuz in der ursprünglichen Größe zu finden“, sagt Sprecherin Martina Eckermann. Dazu werde in den kommenden Wochen das Gespräch mit dem Gebäudemanagement aufgenommen. „Uns war es wichtig, ein würdiges Gedenken am Volkstrauertag zu ermöglichen“, sagt Martina Eckermann. Gleichzeitig sei die Investition in das provisorische Kreuz durch die städtische Eigenleistung überschaubar. Möglicherweise könne es langfristig an anderer Stelle weiterverwendet werden, wenn das größere Kreuz aufgestellt wird.

Der Vorsitzende des Bürgervereins Vohwinkel, Udo Johenneken begrüßt die zeitnahe Umsetzung ausdrücklich. „Wir sind positiv überrascht, dass es doch noch rechzeitig geklappt hat“, sagt er. Ähnlich sieht es Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann. (SPD) „Allerdings ist es wichtig, dass die Planungen für eine dauerhafte Lösung nicht auf die lange Bank geschoben werden“, erklärt Fragemann. Er erwarte diesbezüglich für Anfang des kommenden Jahres einen konkreten Vorschlag zu Ausführung und Finanzierung. Dafür will die Stadt mögliche Sponsoren ansprechen.

Wie berichtet schlug der Abbau des Mahnmals nach mehr als 60 Jahren hohe Wellen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bürgerverein die Stadt auf den schlechten Zustand des Holzkreuzes hingewiesen. Passiert war allerdings wenig. Nach einer erneuten Warnung vor einigen Wochen wurde das Kreuz schließlich entfernt. Es erwies sich im unteren Teil als völlig marode. Angesichts des Standorts direkt an einem Spazierweg musste ein Risiko ausgeschlossen werden.

Mit dem Abbau endete eine lange Tradition. Bereits 1929 entstand am Ehrenhain ein Denkmal für die im ersten Weltkrieg umgekommenen Soldaten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Mahnmal zerstört. Der Bezirksverein Vohwinkel-Süd ließ es zunächst provisorisch wieder herrichten. 1956 wurde die neue Anlage während der Vohwinkeler 600-Jahre-Feier eingeweiht.

Der Volkstrauertag gilt der Erinnerung an die Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs und an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur. Zudem wird der heutigen Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. An der jährlichen Gedenkveranstaltung beteiligen sich zahlreiche Vereine und Institutionen.

Sie findet am 19. November um 11.30 Uhr an der oberen Ehrenhainstraße statt.