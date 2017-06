Der erste große Teilabriss am vergangenen Wochenende führte zu einigem Lärm, aber auch zu Umwegen für Pendler in Richtung Düsseldorf.

Vohwinkel. Es ist das Mammutprojekt im Vohwinkeler Westen. Der Abbruch und Neubau der Autobahnbrücke Westring wird den Stadtteil noch einige Jahre beschäftigen. Rund sieben Millionen Euro fließen in die umfangreiche Maßnahme. Am vergangenen Wochenende fand der erste große Teilabriss der Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dortmund statt. Dafür musste der Westring komplett gesperrt werden. Das bedeutete für Autofahrer auf dem Weg Richtung Haan und Düsseldorf lange Umwege. Doch auch der Abbruch selber strapazierte die Nerven der Nachbarn.

Die lautstarken Arbeiten liefen zum Teil in den Nachtstunden. „Leider gab es dazu aus technischen Gründen keine Alternative“, sagt Alois Höltgen von Straßen NRW. Angesichts der enormen Dimensionen der Baustelle wirbt er um Verständnis für die nächtliche Lärmentwicklung. Diese sei außerdem auf den Zeitraum des Wochenendes beschränkt gewesen. Höltgen war nach eigener Aussage während der Arbeiten vor Ort und sprach mit mehreren Nachbarn.

Die nächste große Maßnahme findet erst im November statt

„Die Beschwerden hielten sich in Grenzen“, berichtet er. Anwohner Jörg Neubauer ist allerdings verärgert. „Gerade in der Nacht von Freitag auf Samstag war es extrem laut und der Boden hat vibriert“, berichtet er. An Schlaf sei teilweise nicht zu denken gewesen. „Es ist die Frage, ob man eine gesamtes Wohngebiet so belasten muss“, sagt Neubauer. Er hätte eine Eingrenzung der besonders lärmintensiven Arbeiten auf die Zeit vor Mitternacht besser gefunden. Immerhin ist laut Straßen NRW der Abbruch wie geplant gelaufen. Derzeit wird noch der letzte Schutt abtransportiert. Die nächste große Maßnahme findet erst im November statt. Dann werden große Stahlbauteile eingebaut. Auch diese Arbeiten werden eine Vollsperrung des Westrings nötig machen.

Der Abriss der zweiten Brückenhälfte ist für August 2018 geplant. Bis dahin werden die Vohwinkeler mit der Baustellenampel am Westring leben müssen. Im Moment bleibt das eine Herausforderung. Grund ist eine weitere Großbaustelle auf Haaner Stadtgebiet. Hier wird die Kreuzung Elberfelder, Gräfrather und Gruitener Straße bis Ende August aufwändig ausgebaut. Dadurch ist die Vohwinkeler Straße in Richtung Haan seit Wochen eine Sackgasse. Wer zur A46-Anschlussstelle Haan-Ost will, muss über den Westring. Das bedeutet zusätzlichen Verkehr an der Engstelle. Zumindest soll die Sackgassenregelung laut der Stadt Haan bis zum 30. Juni aufgehoben werden. Aber auch danach sei noch mit Verkehrsbehinderungen in Richtung der Anschlussstelle Haan-Ost zu rechnen. ebi