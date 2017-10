Die Grundschule Gebhardtstraße und das Sinfonieorchester kooperieren. Zwei Jahre lang werden die Schüler musikalisch begleitet.

Erfreuliche Premiere im Stadtteil. Seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es eine Partnerschaft zwischen der Grundschule Gebhardtstraße und dem Wuppertaler Sinfonieorchester. Die klangvolle Zusammenarbeit des Orchesters mit einer Wuppertaler Grundschule findet in dieser intensiven Form zum ersten Mal statt.

Beim Auftaktkonzert in der Schule war das Interesse bereits groß. Rund 270 Kinder lauschten mit großen Augen den klassischen Stücken und durften sich auch selbst beteiligen. Die sechs Orchestermusiker erklärten den kleinen Zuhörern anschließend ihre Instrumente und wie diese gespielt werden. Es soll nicht der letzte Besuch gewesen sein.

In den kommenden zwei Jahren werden die Schüler musikalisch begleitet. Geplant sind Workshops und gemeinsame Konzerte. „Wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft, mit der unser musikalisches Profil gestärkt wird“, sagt Schulleiterin Beate Düster-Müller. Diesbezüglich finden bereits einige Aktivitäten an der Grundschule statt. Viele Kinder spielen ein Instrument. Das aktive Musizieren wirkt sich laut Schulleitung positiv auf das Lernverhalten aus und fördere die soziale Gemeinschaft der Klassen.

„Außerdem kommt Musik ohne Sprache aus und verbindet die Kulturen“, sagt Beate Düster-Müller. Vor allem aber macht das neue Projekt den Kindern richtig Spaß. Das war auch beim ersten Konzert deutlich zu spüren. Großen Applaus gab es für Mozarts kleine Nachtmusik. Danach ließen die Kinder mit lautem Stampfen und Fauchen die „Halle des Bergkönigs“ aus Peer Gynt erzittern.

Musikerin Adelheid Riehle demonstrierte, dass eine Geige durchaus wie eine quietschende Treppe klingen kann. Der spielerische Ansatz kam gut an. Umgekehrt waren die Profis beeindruckt, als die Kinder aus voller Kehle ihr Schullied anstimmten. Einige Klassen werden noch in diesem Jahr die Schulkonzerte in der Historischen Stadthalle besuchen.

Die Lehrer kommen im nächsten Monat zu einem ersten Probenbesuch vorbei. Auch sie werden in das Projekt eingebunden. Die gemeinsamen Workshops sollen bald starten.

Die Kinder der Gebhardtstraße lernen die klassischen Instrumente bereits im ersten Schuljahr kennen. Zur Verfügung stehen unter anderem Geigen, Klarinetten und Querflöten. Schirmherr der neuen Partnerschaft ist Schuldezernent Stefan Kühn (SPD), der das Auftaktkonzert zusammen mit Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann (SPD) besuchte. Finanziert wird das Projekt durch die Bezirksregierung.

www.ggs-gebhardtstrasse.wtal.de