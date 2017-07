Die Zuhörer erwarten am Sonntag, 9. Juli, sommerliche Klänge.

Vohwinkel. Ein vielseitiges Musikprogramm mit klassischen und beschwingten Melodien erwartet die Besucher beim Sommerkonzert des MGV Alemannia Vohwinkel. Am kommenden Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr treten die sangesfreudigen Herren im Mendelssohn-Saal der historischen Stadthalle Wuppertal auf. Mit dabei ist der Solinger Tenor Uwe Buchmann und das Wuppertaler Vokalensemble TonTaler. Am Flügel wir der Chor von Thorsten Schäffer begleitet. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Nina Hürter. Die musikalische Gesamtleitung hat die MGV Chorleiterin Simone Bönschen-Müller. „Wir freuen uns schon sehr auf das Konzert und hoffen natürlich auf viele Besucher“, sagt MGV Alemannia Vorsitzender Michael Pfeiffer.

Sowohl der MGV als auch die TonTaler präsentieren in ihren Programmen die Gesamtbreite ihres Repertoires. Der Männergesangverein singt Titel der klassischen Literatur, Opern- und Operettenstücke sowie moderne Lieder von Abba, Udo Jürgens und The Cats. Die TonTaler werden Stücke von Andreas Bourani, den Comedian Harmonist, Herbert Grönemeyer, aber auch von klassischen Komponisten wie Gioachino Rossini präsentieren. Uwe Buchmanns Programm für das Sommerkonzert reicht von bekannten Operettenmelodien über neapolitanische Volkslieder bis hin zu Musical-Stücken.

Mit dem Konzert soll die lange Tradition des MGV Alemannia weitergeführt werden. Gegründet wurde der Verein 1925. Derzeit machen 35 Sänger im Alter zwischen 40 und 80 Jahren mit. Sie verbindet die große Liebe zur Musik. „Ich singe unheimlich gern und mir macht das einfach riesigen Spaß“, erzählt Michael Pfeiffer. „Es ist außerdem schön, dass hier unterschiedliche Altergruppen gemeinsam musizieren“, ergänzt er.

Chorleiterin Simone Bönschen-Müller ist Garant für ein hohes musikalisches Niveau. „Ich freue mich sehr, dass die Chormitglieder so gut mitziehen und viel Zeit in die Proben investieren“, erzählt die diplomierte Sängerin. Auch sonst gibt es viele Aktivitäten.

Einlass für das Sommerkonzert ist um 10.30 Uhr. Karten kosten 16 Euro. Sie sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Jürgensen am Vohwinkeler Kaiserplatz und im Musikhaus Landsiedel-Becker am Werther Hof 13 in Barmen erhältlich. Der MGV Alemannia probt jeden Montag von 19 bis 20.30 Uhr im alten Wartesaal des Vohwinkeler Bahnhofs. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.