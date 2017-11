Dirk Feistkorn ist Chefkoch im „Fuchswinkel“, dem Restaurant im Vohwinkeler akzenta. Für die V-Express-Leser hat er exklusiv ein Drei-Gänge-Menü zu Weihnachten kreiert.

Wer seine Familien oder Freunde an Weihnachten - oder auch an Silvester – mit einem besonderen Menü verwöhnen will, für den hat Dirk Feistkorn vom Restaurant „Fuchswinkel“ im Vohwinkeler akzenta ein paar tolle Ideen. Extra für die Leser des Vohwinkel-Express’ hat er ein dreigängiges Weihnachtsmenü kreiert. Als Vorspeise gibt es Mariniertes Lachstatar auf Feldsalat mit confierten Kräutersaitlingen. Das Hauptgericht sind Bio-Pappardelle mit Spitzkohl und Pistazien in Trüffelsauce und als krönenden Abschluss wird ein Christstollen-Parfait serviert. Alle Rezepte sind für vier Personen ausgelegt.

Und damit die Gastgeberin an Heiligabend nicht den ganzen Abend in der Küche steht, hat Dirk Feistkorn ein Menü gewählt, dessen Vorbereitung sich gut auf zwei Tage verteilen lässt. So kann beispielsweise das Dessert am Vortag zubereitet werden. Salat und Dressing können vormittags fertiggemacht werden, so dass sie am Abend nur noch mit dem frischen Lachstatar und den Pilzen angerichtet werden müssen. Auch die Vorbereitung des Gemüses kann bereits am Vormittag erledigt werden – damit Sie sich am Abend entspannt an die Festtagstafel setzen können.

Die Kräutersaitlinge werden confiert

Für die Vorspeise den Feldsalat putzen und waschen, dann beiseitestellen. Den Lachs in etwa einen Zentimeter große Würfel und die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Die Zwiebel fein würfeln. Die Sesamkörner vorsichtig in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Die „Schnippelarbeiten“ können bereits vormittags erledigt werden – die Zutaten sollten dann getrennt voneinander kühl gestellt und erst vor dem Anrichten gemischt werden.

Für das Dressing den Knoblauch fein hacken und mit Sojasauce, Sesamöl, Salz und Chiliflocken marinieren. Die Zutaten für das Lachtatar mische und mit dem Dressing mischen.

Für die Pilzbeilage die Kräutersaitlinge der Länge nach in Scheiben schneiden, die Knoblauchzehe schälen. Die Pilze in einem Topf mit dem Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin und Salz bei niedriger Temperatur etwa zehn Minuten garen. Die Pilze herausnehmen und mit dem Feldsalat und dem Lachstatar auf einem Teller anrichten. Den Feldsalat mit Olivenöl und dunklem Balsamico beträufeln.

TIPP: Das Garen in Öl bei niedriger Temperatur nennt man confieren. Confieren ist eine der traditionellsten Methoden zur Haltbarmachung von Fleisch, Pilzen, Gemüsen oder Fisch. Bei dieser Methode wird bei Niedrigtemperatur gegart. So bleiben die gesunden Inhaltsstoffe erhalten und intensivieren den Eigengeschmack. Wird Fisch confiert, so legt man diesen zuvor zehn Minuten in einer zehnprozentigen Salzlösung ein, zu der etwas Zucker hinzugefügt wurde. Die Lösung nennt man Brine.