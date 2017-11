Die Halterung auf dem Platz, in der die Tanne aufgestellt wird, liegt nicht tief genug. Daher muss der Baum etwas kleiner ausfallen.

Eine ganze Nummer kleiner fällt in diesem Jahr der Weihnachtsbaum auf dem Lienhardplatz aus. Grund ist eine Überprüfung der Bodenhülse durch die Stadt. Diese ergab, dass die Halterung aus Metall zu schmal sei und nicht tief genug liege. Nach Berechnungen der Verwaltung würde eine passende Hülse zusammen mit dem notwendigen Einbau 7000 Euro kosten.

Diese Summe kann so kurzfristig vor dem ersten Advent niemand aufbringen. Aus Sicherheitsgründen müssen die Vohwinkeler daher in diesem Jahr mit einem drei Meter großen Weihnachtsbaum Vorlieb nehmen. In den vergangenen Jahren waren die Tannen dagegen sieben Meter hoch.

„Das Ressort Straßen und Verkehr hat sich für einheitliche Hülsen im gesamten Stadtgebiet ausgesprochen und eine entsprechende Überprüfung veranlasst“, sagt Verwaltungssprecherin Ulrike Kusak. Auslöser waren umgestürzte Bäume in der Vergangenheit. So wurde der große Weihnachtsbaum auf dem Rathausvorplatz in Barmen Ende 2015 durch Sturm „Heini“ aus der Verankerung gerissen. Ein solches Risiko sieht die Fachverwaltung bei starkem Wind auch in Vohwinkel.

Das Problem: Ein großer Weihnachtsbaum muss am unteren Stamm angespitzt werden, um in die kleinere Bodenhülse zu passen. „Dadurch ist die Standsicherheit nicht gewährleistet“, sagt Ulrike Kusak. Dass es in den vergangenen Jahren keine Probleme gab, sei keine Garantie gegen ein künftiges Umkippen bei extremen Wetterbedingungen. Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann (SPD) findet es „extrem schade“, dass Vohwinkel diesmal auf einen Baum in der gewohnten Größe verzichten muss. „Aber Sicherheit geht natürlich vor“, sagt er.

Beim Preis für die neue Bodenhülse gehen die Meinungen allerdings auseinander. „7000 Euro erscheinen mir sehr viel“, erklärt der Bezirksbürgermeister. Die Stadt argumentiert dagegen mit einem erheblichen Aufwand für die entsprechenden Arbeiten an Fundament und Bodenbelägen. An einigen Stellen im Stadtgebiet sei der Einbau der Hülse bereits im Zuge von anderen Baumaßnahmen erfolgt. „Ohne begleitende Baumaßnahmen steht dafür aber kein Budget zur Verfügung“, erläutert Ulrike Kusak.

Bezirksvertretung und die Werbegemeinschaft Aktion V suchen daher nach Sponsoren. „Wir erwarten allerdings, dass sich die Stadt zumindest finanziell beteiligt“, sagt die zweite Aktion-V-Vorsitzende Annette Raabe-Vehlow. Sie geht davon aus, dass es für 2018 eine einvernehmliche Lösung gibt. Die Stadt hat diesbezüglich Gesprächsbereitschaft angekündigt. In diesem Jahr finanzieren die Werbegemeinschaft und die Bezirksvertretung den Weihnachtsbaum.

„Ein kleiner Baum ist besser, als gar keiner“, sagt Annette Raabe-Vehlow. Sie verweist außerdem auf das bürgerschaftliche Engagement von Geschäftsinhabern und Privatleuten, die sich um die Weihnachtsbeleuchtung an der Kaiserstraße kümmern. Diese soll Vohwinkel wie der Weihnachtsbaum pünktlich vor dem ersten Advent verschönern. Die Stadt selbst stellt in diesem Jahr sieben Weihnachtsbäume auf. Davon wird einer in Elberfeld und sechs weitere Tannen im Osten Wuppertals stehen.