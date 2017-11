Aufgrund einer Umstellung wurde am Bremkamp und in der Lüntenbeck über Tage keine Post zugestellt.

Wer wichtige Post erwartet kennt das Gefühl. Immer wieder wird der Briefkasten geöffnet, um zu prüfen, ob die Zustellung bereits erfolgt ist. Doch in Vohwinkel warteten viele Bürger seit einigen Wochen immer wieder vergeblich auf den Briefträger. In vielen Teilen des Stadtteils wurde zuletzt nur äußerst sporadisch zugestellt. Das Thema schlägt in den sozialen Netzwerken bereits hohe Wellen. Dort beklagen sich etwa Anwohner aus den Bereichen Engelshöhe, Hammerstein und Bremkamp über verspätete Post.

Für die Betroffenen ist das ärgerlich. Auch wenn Gernot Reeb in den vergangenen Wochen in seinen Briefkasten schaute war das Ergebnis oft ernüchternd. Statt dringend erwarteter Post fand der Anwohner der Lüntenbeck gähnende Leere vor. Dabei erhält Reeb als Mitarbeiter im Außendienst fast täglich Briefe. Doch seit Anfang Oktober kamen diese nur sehr unregelmäßig an. „Ich bin beruflich auf die pünktliche Zustellung von Unterlagen angewiesen“, sagt Gernot Reeb. Er ist nach und nach auf das Problem aufmerksam geworden. „Ich hatte immer wieder Poststempel auf meine Briefen, die schon über eine Woche alt waren“, berichtet Reeb. Vor Oktober sei die Zustellung dagegen reibungslos gewesen.

Mehrmals habe er sich bereits bei der Post beschwert. „Dann habe ich gleich einen ganzen Packen Briefe bekommen“, sagt der Postkunde. So geht es auch Karsten Irmscher, der am Ludgerweg wohnt. „Rechnungen kommen zu spät an, so dass Mahngebühren anfallen können“, berichtet er. Auch Pakete ließen länger auf sich warten. Die Post hat Verständnis für den Ärger der Bürger und räumt Probleme bei der Organisation ein. „Es gab in den betroffenen Bereichen ab Oktober eine Umstellung auf Verbundzustellungen“, erläutert Sprecherin Britta Töllner.

Dabei werden Briefe und Paketsendungen zusammengefasst. Das soll laut Post Ressourcen für die Außenbezirke bündeln. „Leider läuft das noch nicht so rund, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Britta Töllner. Sie schränkt dies allerdings auf die Lüntenbeck und den Bremkamp ein. Zudem habe es sich meist um eine Verzögerung von einem Tag gehandelt. Die Post versprach schon vorvergangene Woche Besserung. „Wir haben noch mal nachjustiert und gehen davon aus, dass es eine deutliche Entlastung gibt“, erklärt Britta Töllner. „Wir wollen uns bei unseren Kunden für die Verzögerungen entschuldigen.“

Die organisatorische Umstellung habe nichts mit dem Abbau von Zustellpersonal in den betroffenen Bereichen zu tun. „Gerade mit Blick auf die Vorweihnachtszeit werden im Gegenteil mehr Mitarbeiter unterwegs sein“, stellt Töllner klar. Ganz rund scheint die Zustellung aber immer noch nicht zu laufen. „Wir haben weiterhin Probleme mit Verspätungen“, berichtet Karsten Irmscher. Die Post will die Zustellung in seinem Bereich nochmals überprüfen.

Betroffene Kunden können sich bei anhaltenden Zustellproblemen unter der Servicenummer 0228/4333112 an die Post wenden. Mehr Infos zur Sendungsverfolgung gibt es auch unter

www.deutschepost.de