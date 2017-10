Zu einem Vortrag über Patientenverfügungen lädt der Christliche Hospizdienst im Wuppertaler Westen ein. Am 7. November um 19 Uhr spricht Rechtsanwältin Monika Tönnies dazu im Evangelischen Seniorenheim Vohwinkel, Vohwinkeler Feld 39, und beantwortet die Fragen der Zuhörer. Der Eintritt frei. Der Verein sucht auch weiterhin Hospizhelfer. Sie betreuen schwerkranke Menschen und ermöglichen ihnen einen würdevollen Abschied. Außerdem stehen sie den Familien in der schwierigen Zeit bei. Seit mehr als zehn Jahren ist der Verein im Wuppertaler Westen aktiv. Dabei bemühen sich die Mitglieder auch darum, dass die Themen Tod und Sterben in der Gesellschaft nicht mehr tabuisiert werden. Auf ihre Arbeit werden die Helfer sorgfältig vorbereitet. Neben der Ausbildung zum Hospizhelfer bietet der Verein Lehrgänge, Praktika und Fortbildungen an. Wer nicht in der Sterbe- oder Trauerbegleitung tätig werden will, kann auch organisatorisch unterstützen. Der Hospizdienst betreibt außerdem ein Trauercafé. Dort sollen sich die Gäste in einer vertrauensvollen Atmosphäre den Schmerz über den Verlust eines Angehörigen von der Seele reden können. „Menschen, die einen schweren Verlust erleben sehnen sich nach Personen, die einfach nur zuhören und mit denen sie gemeinsame Erfahrungen austauschen können“, erläutert Koordinatorin Christel Brinkmann vom Vorstand (Archivfoto von der Vorstandswahl: Dirk Jaschinsky). Das Trauercafé findet alle zwei Wochen montags in jeder geraden Kalenderwoche von 16.30 bis 18 Uhr in den Räumen des Hospizdienstes an der Gustavstraße 12 statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Infos unter Telefon 27 81 508 oder per E-Mail an brinkmann@christlicher-hospizdienst.de ebi