In vier Häusern an der Bahnstraße in Wuppertal gab es in den vergangenen Wochen kalte Tage – wie 2016 auch schon. Eine Mutter mit Säugling versuchte sogar, mit Kerzen zu heizen. Sie zieht nun die Notbremse.

Vohwinkel. Das nasskalte Wetter der letzten Wochen macht vielen Menschen zu schaffen. Da ist ein warmes Plätzchen in den heimischen vier Wänden umso wichtiger. Für die Mieter von vier Mehrfamilienhäusern an der Bahnstraße war das in den letzten Wochen aber keine Selbstverständlichkeit. Bereits wiederholt fiel dort die Heizungsanlage für jeweils mehrere Tage aus. Diese versorgt die Gebäude 25a, b, c und die Hausnummer 27. Bei einem Defekt sind gleich alle vier Häuser betroffen.

Auch wenn der komplette Ausfall mittlerweile behoben wurde, sind die Mieter genervt. „Wir hatten ähnliche Probleme bereits im letzten Jahr und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Ausfall kommt“, befürchtet Bewohnerin Ann-Kathrin Lamwers. Sie ist bereits seit 2007 Mieterin an der Bahnstraße und vermutet, dass der Zahn der Zeit an der Heizungsanlage nagt. „Das ist ein Flickwerk und muss dringend komplett saniert werden“, lautet ihre Meinung.

Mutter mit Säugling versuchte schon, mit Kerzen zu heizen

Immerhin seien pro Haus rund 15 Parteien betroffen. Die Häuser befinden sich im Bestand der LEG Immobilien AG. Diese hatte sie Anfang 2015 von der Gemeinnützigen Eisenbahn-Wohnungsbau-Gesellschaf (GEWG) übernommen. Ann-Kathrin Lamwers kritisiert die aus ihrer Sicht langsame Reaktion der LEG auf die technischen Probleme an der Heizung. „Bei der Servicenummer wurde ich vertröstet und die Mitarbeiterin hat einfach aufgelegt“, berichtet die Mieterin.

Als Mutter mit einem kleinen Säugling ist sie besonders auf eine funktionierende Heizung angewiesen. „Wir haben schon das Wohnzimmer mit Bettlaken abgehängt und versucht, mit Kerzen zu heizen“, berichtet Ann-Kathrin Lamwers. Sie hat jetzt die Notbremse gezogen und ihre Wohnung gekündigt. „Ich finde das schade, zumal es viele Jahre hier völlig problemlos lief“, sagt die Mieterin.

Die LEG bedauert ausdrücklich die mit dem Heizungsausfall entstandenen Unannehmlichkeiten ihrer Bewohner. „Dafür möchten wir uns natürlich entschuldigen“, sagt Sprecher Mischa Lenz. Die Heizungsanlage sei vorher nicht auffällig gewesen und nach den Beschwerden der Mieter habe es umgehend eine Reparatur gegeben. „Wir legen darauf jetzt ein besonderes Augenmerk und tun alles dafür, damit die Heizung nicht wieder ausfällt“, erklärt Mischa Lenz.

Anspruch für Mieter

Kürzungen Laut Mieterbund muss eine Mietwohnung tagsüber mindestens 20 Grad und nachts mindestens 18 Grad warm sein. Bei Ausfällen müsse der Vermieter umgehend eine Reparatur veranlassen und bei längen Defekten gerade in der Heizperiode Radiatoren oder Heizlüfter aufstellen. Das dürfe aber keine Dauerlösung sein. Wenn eine Mietwohnung tagsüber nur 17 oder 18 Grad warm ist, kann die Miete nach Angaben des Mieterbundes um etwa 20 bis 25 Prozent gekürzt werden. Die Kürzungen dürfen sich aber nur auf die Zeit des Ausfalls beziehen. Umgekehrt gilt für den Mieter das Gebot des „mildesten Mittels“. Bei einem moderaten Temperaturabfall kann er nicht einfach auf Kosten des Vermieters in ein Hotel ziehen. „Wenn der Vermieter nicht reagiert, ist der Kauf eines Heizlüfters ratsam, der dann zusammen mit den erhöhten Stromkosten dem Vermieter in Rechnung gestellt wird“, rät Andreas Wiemann.

Grund für die Probleme sei ein defektes Ventil gewesen. Durch die Besonderheit einer sogenannten „Einrohrheizung“ seien auch die anderen Häuser betroffen gewesen. „Das ist natürlich ungünstig“, räumt Mischa Lenz ein. Daher werde jetzt auch eine komplette Erneuerung der Anlage geprüft. Einzelne Mieter klagen allerdings nach wie vor über Ausfälle in ihren Wohnungen.