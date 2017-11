Geparkte Lkw könnten für brenzlige Situationen sorgen.

Es kann schnell eng werden: Durch parkende Fahrzeuge ist die Haaner Straße nicht selten zu schmal für den Begegnungsverkehr. Selbst normale Pkw haben dann Schwierigkeiten. In vergangener Zeit verschärfen abgestellte Lkw das Problem an der abschüssigen Straße. Diese ist im Kurvenbereich schlecht einsehbar.

In der Sitzung der Bezirksvertretung Vohwinkel (BV) wurde daher ein Parkverbot in der Haaner Straße für den Schwerverkehr ins Spiel gebracht. Ob eine solche Regelung umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest. Einige Anwohner würden dies jedoch begrüßen. „Es wird immer schlimmer“, sagt Helga Watzke, die an der oberen Haaner Straße wohnt. Der Verkehr habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. „Wir kommen kaum noch aus unserer Garage“, sagt die Vohwinkelerin.

Die regelmäßig an der Straße parkenden Lkw verengen die Straße nach ihrer Ansicht zu stark. Außerdem sei der Bereich eine häufig frequentierte Verbindung für den Schwerverkehr. Tatsächlich schließt sich im unteren Bereich der Haaner Straße der Mittelstandspark Vohrang mit zahlreichen Gewerbebetrieben an. Zulieferer können zwar auch die Vohwinkeler Straße in Richtung der A46-Anschlussstelle Haan-Ost nehmen.

Viele Fahrer bevorzugen aber nach wie vor den Weg über den Westring und die Haaner Straße, da die Kreuzung Elberfelder, Gräfrather und Gruitener Straße auf Haaner Stadtgebiet durch aufwendige Bauarbeiten lange Zeit schlecht passierbar war. „All das führt dazu, dass ein Nadelöhr entstanden ist“, sagt Helga Watzke. Gerade während der Hauptverkehrszeiten sei das ein Problem. „Dabei sind hier viele Schulkinder unterwegs, die zur Corneliusschule gehen.“ Bezirksbürgermeister Heiner Fragemann sieht Handlungsbedarf. „Wir haben uns mit der BV schon öfter mit Lkw-Parkverboten im Stadtteil beschäftigt“, erklärt er. Unter anderem war vor einigen Jahren der untere Westring im Bereich der Tankstelle Thema. Die Stadt verwies trotz parkender Lkw damals auf eine ausreichende Fahrbahnbreite. „An der Haaner Straße sind die Gegebenheiten anders“, sagt Fragemann. Er hält es für sinnvoll, die Situation von der Verwaltung prüfen zu lassen.

„Lkw-Parkverbote sind denkbar, wenn die Breite der Fahrbahn zu schmal wird und es eine Gefahrensituation geben könnte“, sagt Stadtsprecherin Martina Eckermann. Sie verweist aber darauf, dass eine entsprechende Überprüfung durchaus auch ein generelles Parkverbot in Teilbereichen ergeben könnt, das dann auch für Pkw gilt. ebi