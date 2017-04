Golfer sammeln Geld für Kids on Tour

Am 10. Juni wird es ein Turnier samt Tombola zugunsten des Vereins geben. Die Kinder durften den Sport schon einmal ausprobieren.

Vohwinkel. Die Erfolgsgeschichte von Kids on Tour geht weiter. Im vergangenen Jahr musste der Vohwinkeler Verein noch eine finanzielle Durststrecke überwinden. Nach entsprechenden WZ-Berichten fanden sich aber zahlreiche Sponsoren, die der Initiative für bedürftige Kinder wieder auf die Beine halfen. Zuletzt stellte das Talfahrt-Trio Kids on Tour 4500 Euro zur Verfügung. Das Geld wurde bei den jüngsten Auftritten des Kabarettensembles gesammelt. Über verschiedene Spendenplattformen gingen zudem zahlreiche Spenden ein, die durch eine Aktion der Sparkasse Wuppertal verdoppelt wurden. Jetzt gibt es wieder Grund zur Freude. Am Samstag, 10. Juni, findet ein Golfturnier zugunsten des Vereins auf der Golfanlage Frielinghausen in Sprockhövel statt. Ausrichter ist die Abteilung Damengolf des Golfclubs Felderbach. Bei der Veranstaltung wird unter anderem eine Tombola organisiert, deren Erlös vollständig an Kids on Tour gehen soll. Dafür werden noch Sach- und Geldspenden zur Anschaffung der Tombolapreise gesucht (siehe Infokasten). Einige Kinder aus Vohwinkel durften vorgestern auf der Anlage in den Golfsport hineinschnuppern.

„Viele Menschen können sich nicht vorstellen, unter welch schwierigen Bedingungen manche Kinder in Deutschland aufwachsen müssen.“

Angelika Tach, Initiatorin

Die Vorfreude auf das Turnier ist bei allen Beteiligten groß. „Wir möchten damit die wichtige Arbeit des Vereins unterstützen“, sagt Abteilungsleiterin Claudia Rommerskirchen. Sie organisiert das Turnier zusammen mit ihrem Mann Peter Rommerskirchen auf eigene Kosten und veranstaltet auch die Tombola. Die WZ-Leserin hatte vor einigen Monaten aus der Zeitung von den Aktivitäten des Vereins erfahren. „Es ist wirklich beeindruckend, wie viel hier für die Kinder bewegt wird“, findet sie. Claudia Rommerskirchen hatte bereits bei der Feier ihres 60. Geburtstags eine Spendenaktion organisiert. Mit dem Golfturnier soll die Unterstützung weitergehen. „Ich habe selbst ein dreijähriges jähriges Enkelkind und die Familie tut alles dafür, dass es zu einem glücklichen, selbstbewussten Menschen heranwächst“, erzählt die ehrenamtliche Helferin. „Leider werden nicht alle Kinder von Haus aus so betreut“, sagt sie. Claudia Rommerskirchen will dazu beitragen, dass auch benachteiligte Kinder fröhliche und unbeschwerte Momente erleben.

30 junge Betroffene zwischen fünf und 13 Jahren werden betreut

Diesen Ansatz verfolgt Kids on Tour bereits seit zehn Jahren. Dabei werden Ausflüge, Freizeitaktivitäten und kleinere Reisen organisiert. Als ganz besonderes Erlebnis ging es gerade für eine Gruppe von 28 kleinen Teilnehmern für fünf Tage nach Berchtesgaden. „Durch die letzten Spenden konnten wir mehr Kinder mitnehmen, als geplant“, berichtet Kids on Tour-Initiatorin Angelika Tach. Unter anderem ging es zu einer Sommerrodelbahn, auf eine Floßfahrt und zur Besichtigung eines Salzbergwerks. „Die Kinder waren überglücklich und einige haben vor Freude geweint“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Nicht wenige der jungen Teilnehmer seien zum ersten Mal in den Bergen gewesen. „Die haben sonst keine Möglichkeit dazu“, betont Angelika Tach. „Viele Menschen können sich nicht vorstellen, unter welch schwierigen Bedingungen manche Kinder in Deutschland aufwachsen müssen.“

Derzeit betreut der Verein knapp 30 junge Betroffene zwischen fünf und 13 Jahren. Auch in den kommenden Monaten sollen sie schöne Erlebnisse haben. Dabei geht es unter anderem in den Zirkus und ins Phantasialand. Die Kinder und Helfer von Kids on Tour freuen sich daher sehr über das geplante Golfturnier. „Das ist für uns eine super Nachricht“, sagt Tach und bedankt sich ausdrücklich für die Hilfe.