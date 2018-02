Die Organisatoren rechnen mit 1000 Besuchern. Anmeldung ab kommender Woche möglich.

Vohwinkel. Sie dürfte wieder ein absoluter Publikumsmagnet werden. Am 15. April startet die Gesundheitsmesse der Aktion V auf dem Lienhardplatz. Wer sich über bewusste Ernährung, Fitness oder moderne Physiotherapie informieren möchte, ist hier genau richtig. Die Organisatoren rechnen mit rund 1000 Besuchern. Aussteller aus dem Stadtteil können sich ab der kommenden Woche bei der Werbegemeinschaft anmelden. Im vergangenen Jahr gab es fast 30 Stände. Rund um Gesundheit und Wohlbefinden berieten Apotheken, Optiker, Hörakustiker, Versicherungen, Krankenkassen, Sportvereine, Sport-Ausrüster, Physio-Therapeuten und Bioprodukthersteller. „Wir gehen davon aus, dass die Resonanz wieder hoch ist“, sagt Aktion V Vorsitzender Michael Spitzer.

Erste Anfragen habe es bereits gegeben. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Aussteller aus dem Stadtteil kommen. Das Wetter spielt bei der Veranstaltung wie immer keine Rolle, da die Messe in einem 300 Quadratmeter großen Zelt stattfindet. Dieses verfügt auch über eine Heizungsanlage.

Vereine und Chöre sollen im Außenbereich auftreten

Im Außenbereich sollen Vereine und Chöre auftreten. Dafür werden gerade die Weichen gestellt. Die Werbegemeinschaft möchte mit der Gesundheitsmesse zur Attraktivität Vohwinkels beitragen. „Wir wollen zeigen, was der Stadtteil alles leisten kann“, sagt die zweite Aktion V Vorsitzende Annette Raabe-Vehlow. Für die Werbegemeinschaft war es wichtig, ein Konzept zu entwickeln, bei dem sich die verschiedenen Branchen des Stadtteils präsentieren können. Andererseits schätzen die Messe nicht nur die Vohwinkeler. „Wir hatten bisher Besucher weit über den Wuppertaler Westen hinaus“, sagt Michael Spitzer.

Das gilt auch für die anderen Veranstaltungen, die von der Aktion V in diesem Jahr noch geplant sind. Vom 15. bis zum 17. Juni läuft das beliebte Wein- und Schlemmerfest ebenfalls auf dem Lienhardplatz. Am 1. Juli findet ein buntes Kinderfest auf dem Platz statt. Größte Veranstaltung mit langer Tradition ist der Vohwinkel-Tag am 29. September. Anmeldungen zur Gesundheitsmesse sind unter info@aktion-v.de möglich. ebi