Der letzte Gottesdienst am Bremkamp wird am 2. Juli um 17 Uhr stattfinden. Für diesen Tag will der Förderverein auch ein Abschiedsfest organisieren. Über diesen Zeitraum hinaus werden bereits angenommene Vermietungen bis zum 30. September durchgeführt. Für den 2. April lädt die Gemeinde um 17 Uhr zu einem Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung ins Pfarrzentrum Bremkamp ein.