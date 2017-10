Die Evangelische Kirchengemeinde Sonnborn feiert am Sonntag, 22. Oktober, um 11.30 Uhr, in der Hauptkirche an der Sonnborner Straße das Fest der Gold- und Jubelkonfirmation. Alle Personen, die vor 50 oder 60 Jahren in Vohwinkel oder anderswo konfirmiert wurden und dieses Fest begehen wollen, sind dazu eingeladen. Anmeldungen und Hinweise auf Namen und Anschriften ehemaliger Mitkonfirmanden nimmt das Gemeindeamt dienstags- und donnerstagsmorgens zwischen 10 und 12 Uhr entgegen. Alternativ steht folgende E-Mail-Adresse zur Verfügung: pannes@sonnborn.de

Das nächste Kreuz- und Quergespräch am Montag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum Gräfrather Straße 15, befasst sich mit dem Thema „Martin Luther und die Juden“. Referent ist Pfarrer Rolf-Dieter Pfeffer. Martin Luther gilt vielen Christinnen und Christen aufgrund seiner Spätschriften heute wenn nicht als Wegbereiter, so doch als Katalysator christlicher Judenfeindschaft. Dass dieses einseitig negative Bild so nicht stimmt, wird anhand zweier Schriften Martin Luthers erarbeitet.