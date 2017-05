Bislang lief die Badesaison in Vohwinkel nur sehr gemächlich an. Nun setzt der Förderverein auf das kommende Himmelfahrtswochenende mit Topwetter. Die Gelder sind nämlich weiterhin knapp.

Vohwinkel. Bisher ging es im Freibad Vohwinkel eher ruhig zu. Zwar gab es bereits schöne Tage, bei denen einige Badegäste im Becken planschten und die Sonne auf der Liegewiese genossen. Doch Regen und kühle Temperaturen sorgten zwischenzeitlich dafür, dass die Saison bisher nicht so richtig in Schwung kam. Das soll sich am langen Himmelfahrtswochenende gründlich ändern. Angesichts der sommerlichen Wettervorhersage dürfte es dann mit der Ruhe auf dem Freibadgelände vorbei sein. Bereits heute wird die Sonne wieder öfter zu sehen sein. Ab Freitag sind dann Höchsttemperaturen von fast 30 Grad möglich.

Geschäftsführerin wünscht sich, dass der Knoten jetzt platzt

Die freiwilligen Helfer des Freibad-Fördervereins stellen sich daher auf viele Besucher ein. „Wir freuen uns riesig über diese Chance“, sagt Geschäftsführerin Michaela Keine-Weber. Sie hofft, dass dann der Knoten für die diesjährige Saison endlich platzt. „Wenn die Leute erst einmal da waren, kommen sie auch eher wieder“, sagt Kleine-Weber. Die Erfahrung zeige, dass besonders mehrere schöne Tage am Stück für viele Besucher sorge. Da seien gerade lange Wochenenden wie an Himmelfahrt wichtig. Das bestätigt auch ihr Kollege Sven Berge vom Vorstand. „Wir sind gut gerüstet“, sagt er. Die Vorräte wurden gerade aufgefüllt und auch an kalten Getränken und Eis soll kein Mangel herrschen. „Die Technik haben wir ebenfalls gerade überprüft“, berichtet Berge.

Er investiert wie seine ehrenamtlichen Mitstreiter eine Menge Arbeit in das Freibad. „Im Sommer kommen viele Familien mit Kindern, die sich nicht unbedingt einen Urlaub leisten können“, so Berge.

Nach dem Abriss des Vohwinkeler Hallenbades vor einigen Jahren bietet das Freibad die einzige Möglichkeit zum Schwimmen. Dass die beliebte Freizeiteinrichtung weiter besteht ist keine Selbstverständlichkeit. Seit fünf Jahren gibt es für die Unterhaltung keinerlei Mittel durch die Stadt. Die fehlenden Gelder müssen durch die Eintrittskarten sowie durch Spenden und Sponsoren aufgefangen werden. Im letzten Jahr beteiligten sich etwa der Vohwinkeler STV und das Dom Theater mit Spendenaktionen an der Unterstützung des Freibads. Das glich zum Teil die wetterbedingt durchwachsenen Besucherzahlen aus. Auch das anstehende schöne Wochenende soll dringend benötigte Einnahmen in die Kasse spülen. „Wir können eben nur von Jahr zu Jahr planen“, sagt Fördervereinsvorsitzender Stephan Pott.