Wuppertal. Im Bereich der Güterzugstrecke in Hanhnenfurth, nahe der Düsseldorfer Straße, ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe, vermutlich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, soll am Nachmittag entschärft werden. Es müssen etwa 22 Wohnungen evakuiert werden. Betroffen in einem 250 Meter-Radius rund um den Fundort der Fliegerbombe sind Mittwochmittag die Straße „Am Höfchen“, einen kleinen Teil der „Düsseldorfer Straße“, die Straße „Hahnenfurth“, der „Hahnenfurther Weg“, der „Schöllerweg“ und auf dem Mettmanner Gebiet die Straße „Obmettmann“ evakuiert worden.

Darüber hinaus gilt in einem erweiterten Bereich von 500 Metern um den Fundort ein Aufenthaltsverbot im Freien. Die Zufahrt in den 500 Meter-Radius wird durch die Polizei gesperrt, davon betroffen ist auch ein kleiner Teil der B 7. Autobahn und der Personenbahnverkehr sind nicht betroffen. Eine Buslinie der Rheinbahn wird während der Entschärfung nicht fahren können. Die Sporthalle in Schöller steht den evakuierten Menschen zur Verfügung. Red