Wat hatten vie doch emmer för’n godden Namen enne Welt, ganz besongersch, wenn et öm et Werk vanne völlen Handwerkersch geng, die eare Maloche enne ganze Welt mackten. Wo es dat all geblewen? Hüttudag mottze lesen: Hie es en Huus ömgefallen, do woar en Look enne Stroote, erges angersch hätt das Maß vanne Breu nit gepasst un plötzlech fehlten en Stöck. Wat’n Blamaasch! Un jetz hant ver sonnen Driss vör de eegene Huusdöör. Grad es dä neue Döppersberg fädig un met riesig groatem Bohai un Tamtam „öwergewen“ woaren, schon geht dat Gedöns loss: Wennet rennt, es de Boden fitschig un besongersch die, die nit god loopen können, mötten oppassen, dat se nit op dat Kümpken fallen. Anne Trappe sütt mer Risse, wat bedütt, dat hie ok nit präzies gearbit woard. Eck sie ens gespannt, wat do noch all opdaucht, wo se Driss gemackt hant. Do hant ver nu wat, wo mer met en god öwerlait (!) Marketing wat drut maken köhn – wat es? Nix! Hauptsach es, die klooken Möpse em Rothuus platzieren seck ens wear gekonnt enne Kamera, maken en wichtig Mien (mer es jo ömmes!) un lött seck fiern. Sonne Typen bruken seck nit tu wongern, wenn mer öwer se grienlacht - un wennet bim Ömtrecken em Karneval es. Eck weet nit, woför die Knete kriegen. Wörsche enne Industrie, hättze als längs vam Boss de Fleppen gekreegen. Lütt! VIE send dä Boss, VIE betalen die Kadetten, un VIE lotten dat dörchgonn. Öwerlaient ens! Dat Füchsken