Liebe Leserinnen und Leser,

in der vergangenen Ausgabe haben wir Ihnen ein Verschiebe-Puzzle präsentiert und die Möglichkeit gegeben, das Bild wieder zusammenzusetzen. Von der Menge der Einsendungen – egal ob per Mail oder per Briefpost – waren wir überwältigt. Einigen ist der Rathausturm nach links gerutscht und wir müssen zugeben, die Puzzle-Herausforderung war aufgrund des Nachtmotivs auch nicht ganz so einfach.

Das Foto zeigt, wie links zu sehen, das Vohwinkeler Rathaus in der Adventszeit vor einigen Jahren – damals noch mit beleuchteter Turmspitze, die aufgrund der Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren in dieser Form nicht möglich war. Nun sind die Sanierungsarbeiten fast beendet und die Vohwinkeler dürfen sich in Kürze wieder über eine illuminierte Turmspitze freuen (siehe Seite 7).

Freuen dürfen sich auch drei unserer Einsender, die sich der Puzzle-Herausforderung gestellt haben: Günter Tecker aus Haan, Liesel Frowein-Momberger aus Wuppertal sowie Ilse Durst aus Wuppertal Sie erhalten je einen Schlüsselanhänger mit Wuppertal-Ortsschild. Die Anhänger gehen den Glücklichen in den kommenden Tagen per Briefpost zu. Wir wünschen viel Freude damit und natürlich all’ unseren Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest.

Ihr Team des Vohwinkel- Express’