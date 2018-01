Der Vorsitzende des Stadtbezirksverbandes verwies beim Neujahrsempfang auf viele Neuerungen.

Viel Potenzial sieht die CDU Vohwinkel für den Stadtteil. Beim Neujahrsempfang der Christdemokraten betonte Stadtbezirksverbandsvorsitzender Eckhard Klesser die positiven Entwicklungen des vergangenen Jahres. Zur traditionellen Veranstaltung hatten sich rund 100 Gäste im Evangelischen Seniorenzentrum Vohwinkel versammelt.

Besonders die schrittweise Belebung des Lienhardplatz-Carrees durch Praxen, Geschäfte und altengerechtes Wohnen trägt für Eckhard Klesser zur Attraktivität des Wuppertaler Westens bei. Zu begrüßen sei ebenfalls die langfristige Sicherung des Fünf-Nischen Projekts des Vohwinkeler Künstlers Eckehard Lowisch auf dem Bahnhofsvorplatz. Klesser verwies zudem auf die fortschreitenden Bauarbeiten am Gelände der ehemaligen Eissporthalle, auf dem ein Kaufland Supermarkt entstehen soll.

Wichtig ist für ihn auch, dass es auch bei der Wohnbebauung im Wuppertaler Westen ein Stück vorangegangen sei. „Ich denke hier an die Dichterviertel-Bebauung im Bereich Scheffelstraße, Reuterstraße und Lessingstraße, wo mittlerweile die ersten Bewohner eingezogen sind“, erklärte der CDU-Chef. Für seine Partei sei die Schaffung von Baugrund im Stadtgebiet und nicht auf der grünen Wiese ein zentrales Anliegen.

Klesser dankte beim Neujahrsempfang auch den beteiligten Vohwinkeler Vereinen und der Aktion V für die Durchführung des großen Festwochenendes mit Vohwinkel-Tag, Nachbarschaftsfest und Flohmarkt. „Der Vohwinkeler an sich lässt sich allem Krisengerede zum Trotz nicht unterkriegen“, sagte Eckhard Klesser. Allerdings lagen auch für die Christdemokraten im Stadtteil Freud und Leid während der vergangenen Monate dicht beieinander. „Das Wahljahr 2017 hat uns mindestens so viele weinende wie lachende Augen beschert“, stellte Klesser fest. So seien etwa die Landtagswahlen durch den Wechsel zu einer schwarz-gelben Regierung sehr erfreulich verlaufen. „Dass keiner unserer Kandidaten trotz großem persönlichen Einsatzes in den Landtag einziehen konnte, tat doch weh“, betonte er. Schmerzhaft sei auch, dass es für die Bundestagskandidatur von Rainer Spiecker nicht gereicht hat. Für die kommenden Kommunalwahlen 2020 gelte es daher, „die Ärmel hochzukrempeln“.

Zu den Gästen des Neujahrsempfangs gehörten unter anderem CDU-Kreisvorsitzender Rainer Spiecker, Bürgermeisterin Maria Schürmann, Kämmerer Dr. Johannes Slawig, Dezernent Matthias Nocke und CDU-Ratsfraktionsvorsitzender Michael Müller. Im Rahmen der Veranstaltung hielt die Vohwinkeler Pfarrerin Sylvia Wiederspahn noch einen Vortrag zur 500-jährigen Reformationsgeschichte zum Thema „Die Reformation aus Frauensicht“.