Vohwinkel. Noch bis zum 31. Dezember zeigen die Bunten Füchse Vohwinkel ihre Werke in einer Ausstellung im Johanniter-Stift Wuppertal, Edith-Stein-Straße 23. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema „Hinaus in die Welt – Individuelle Ideen und ihre Umsetzung in Malerei und Fotografie“. Zwei Monate lang werden Malereien zu sehen sein, im Anschluss daran, ab dem 3. November, Fotografien. Die Bunten Füchse Vohwinkel existieren seit mittlerweile seit sieben Jahren, mittlerweile ist die Gruppe auf 17 Mitglieder angewachsen, die sich mit Malerei, Fotografie, Poesie und Kunsthandwerk beschäftigen.

Links zum Thema www.bunte-fuechse.de