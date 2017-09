Die Ausstellung im Johanniter-Stift ist abwechslungsreich.

Vohwinkel. Viel vor haben die Bunten Füchse in der zweiten Jahreshälfte. Bei der Vohwinkeler Künstlergruppe stehen verschiedene Ausstellungen und andere Veranstaltungen auf dem Programm. Aktuell läuft bereits ein Gedächtnistraining für Senioren. Dabei geht es nicht nur um die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, sondern um die Förderung aller Sinne. „Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz“, sagt Kursleiterin Jutta Marleen Labitzke. Weitere Information zur Anmeldung und zum Kursprogramm gibt es telefonisch unter der Nummer 02103/417 87 87 oder per Mail unter bunte-fuechse@besser-erinnern.de.

Ab dem 9. September startet eine mehrmonatige Ausstellung im Johanniter-Stift, Edith-Stein-Straße 23. Dabei präsentieren die Mitglieder in der ersten Hälfte Bilder mit abstrakten und gegenständlichen Motiven. Die zweite Hälfte der Ausstellung umfasst dann Fotografien in unterschiedlichen Stilistiken. „Wir wollen mit dieser Aufteilung unsere große künstlerische Bandbreite zeigen“, sagt Bunte Füchse Initiatorin Frigga Szytrar.

Die entsprechende Vernissage findet am 9. September um 16 Uhr statt. Auch bei der Woga (Wuppertaler offene Galerien und Ateliers) beteiligt sich die Gruppe. Am 14. Oktober gibt es von 14 bis 20 Uhr eine Ausstellung in der Rubensstraße 5. Nicht fehlen darf der Fuchsmarkt im Bürgerbahnhof Vohwinkel. Dieser läuft am 11. und 12. Dezember jeweils von 11 bis 17 Uhr.

Die Bunten Füchse Vohwinkel bestehen derzeit aus rund 20 Künstlern, die in den Bereichen Malerei, Fotografie, Keramik, Poesie und Textilgestaltung tätig sind. Wichtig ist ihnen auch der soziale Gedanke. Seit Mai 2012 engagieren sie sich etwa für das Kinderhospiz Burgholz. Das Atelier in der Rubensstraße 5 ist dienstags und donnerstags jeweils zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Mittwochs gibt es ebenfalls von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit zum freien Malen. ebi

www.bunte-füchse.de