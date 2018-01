Der Durchgang war kurzzeitig wegen Bauarbeiten gesperrt.

Die Erleichterung der Pendler über die Öffnung der Brucher Stiege ist groß. Der vielgenutzte Fußweg zwischen Kaiserstraße und Park-and-Ride-Platz ist seit vergangenem Dienstag wieder passierbar. Zwei Wochen lang waren die Eingänge zur Treppenverbindung mit Gittern versehen. Die Sperrung hing mit den angrenzenden Bauarbeiten zum geplanten Kaufland-Supermarkt zusammen. Nach starken Regenfällen war es dort zu Erdabsackungen gekommen.

Laut Investor musste der Fußweg gesperrt werden, um eine Gefährdung von Personen zu vermeiden. In Abstimmung mit einem Bodengutachter wurde die Erde kurzfristig aufgefüllt und die Böschung gesichert. „Ich bin froh darüber, dass die Treppe den Bürgern wieder zur Verfügung steht“, sagt der Vohwinkeler CDU-Ratsherr Mathias Conrads. Durch die Sperrung mussten Pendler aus Richtung Hammerstein und Bruch auf dem Weg zum Bahnhof lange Umwege in Kauf nehmen. Kritik äußert Conrads allerdings an der Aussage der Verwaltung, dass es sich um einen reinen Privatweg handele. „Die Verbindung läuft zwar über privates Gelände, die Treppe wurde aber von der Stadt errichtet und dazu ist eine entsprechende Baulast eingetragen“, erläutert Conrads. Nach seiner Auffassung sei die Verwaltung weiterhin für den Weg verantwortlich und habe dort zuletzt auch den Winterdienst übernommen.

Er verweist außerdem auf einen Wettbewerb, den die Bezirksvertretung vor mehreren Jahren durchführte. Dabei wurde ein Name für den Fußweg gesucht. Das Ergebnis Brucher Stiege erkannte die Fachverwaltung aber zunächst nicht an. Erst nach heftigen Protesten aus dem Stadtteilgremium blieb es bei diesem Namen. Die Bezirksvertretung kann Straßen und Wege nur umbenennen, wenn diese öffentlich gewidmet sind. Die Stadt will nun prüfen, ob es einen Verkauf des Geländes gegeben hat. ebi