Uwe Huxholl war nachts mit der Kamera unterwegs.

Von wegen nachts sind alle Katzen grau. Der Vohwinkeler Künstler Uwe Huxholl kann der Dunkelheit ganz eigene Facetten abgewinnen. Wenn andere zu Bett gehen, macht er sich mit der Kamera auf und erkundet den Stadtteil. Dabei interessieren ihn die Orte, die tagsüber eher unspektakulär sind. Auf seinen Bildern werden Hauseingänge, Schaufenster und Alltagsgegenstände zu ganz eigenen Kunstwerken, die kaum noch in ihrer ursprünglichen Funktion erkennbar sind.

Uwe Huxholl nutzt für seine Kompositionen die normale Straßenbeleuchtung und geht ganz nah an seine Fotomotive heran. „Der Schein der Nacht setzt Natur und Architektur in ein neues Licht, in denen Objekte und Räume eine andere Bedeutung bekommen. Unbedeutendes wird bedeutend und manchmal auch zu einem intimen Ort“, erläutert Huxholl. Die Nacht schaffe neue Räume und abstrakte Formen. Als Beispiel nennt er eine große Metallkiste, die auf dem Parkplatz neben dem Rathaus Vohwinkel steht. „Die ist eigentlich total langweilig, aber in der Nacht bekommt sie einen ganz besonderen Glanz und eine bläuliche Färbung“, sagt Huxholl. Die Metallstruktur werde ganz anders wahrgenommen. „Das wirkt fast surreal“, sagt er.

Mit seiner Technik verleiht er sogar gestapelten Bauzäunen eine filigrane Ästhetik. Im Regen fotografiert, glitzern die Wassertropfen an den Gittern im Schein der Straßenlaternen. Mit seiner Ausrüstung ist er im nächtlichen Vohwinkel ein eher ungewohnter Anblick. „Der ein oder andere war wahrscheinlich irritiert“, erzählt Huxholl schmunzelnd. Ergänzt werden die Motive durch Bilder, die der Künstler während der Nachtstunden in einem Urlaub im französischen Cluny gemacht hat.

In einem ähnlichen Kontext wie die Fotografien sind neue Collagen des Künstlers angelegt, die zur Ausstellung gehören. „Diese Serie erschließt sich erst bei genauer Betrachtung. Der Glanz und die Textur des Papiers rufen ebenfalls Bilder der Nacht hervor und lassen Architekturversatzstücke erahnen“, sagt Huxholl. Er freut sich schon auf die Reaktionen auf seine aktuellen Werke.

Vor rund vier Jahren wurde das Atelier in der Rubensstraße von ihm und seiner Frau Petra Huxholl eröffnet. Mit der neuen Ausstellung sollen die Räume weiter belebt werden. Sie kann am ersten Adventssonntag zwischen 12 und 17 Uhr in der Rubenswerkstatt, Rubensstraße 6a (Hinterhof neben dem Rathaus Vohwinkel) besichtigt werden. Einen weiteren Termin gibt es eine Woche später am 10. Dezember zur gleichen Zeit. Der Eintritt ist frei. Weitere Termine sind nach Absprache möglich. ebi

www.uwehuxholl.de