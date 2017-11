Die Heizungsprobleme an der Bahnstraße sorgen für genervte Mieter. Die LEG verspricht zeitnahe Besserung.

Ärger hat der Ausfall einer Heizungsanlage an der Bahnstraße ausgelöst. Vier Mehrfamilienhäuser werden von der Anlage versorgt. Bereits wiederholt blieben die Wohnungen für mehrere Tage unbeheizt. Auch wenn der komplette Ausfall behoben wurde, sind die Mieter genervt.

„Wir hatten ähnliche Probleme im vergangenen Jahr und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Ausfall kommt“, befürchtet Bewohnerin Ann-Kathrin Lamwers. Sie ist seit 2007 Mieterin an der Bahnstraße und vermutet, dass der Zahn der Zeit an der Heizungsanlage nagt. „Das ist ein Flickwerk und muss dringend komplett saniert werden.“ Immerhin seien pro Haus rund 15 Parteien betroffen.

Die Häuser befinden sich im Bestand der LEG Immobilien AG. Diese hatte sie Anfang 2015 von der Gemeinnützigen Eisenbahn-Wohnungsbau-Gesellschaf (GEWG) übernommen. Ann-Kathrin Lamwers kritisiert die aus ihrer Sicht langsame Reaktion der LEG auf die technischen Probleme an der Heizung. „Bei der Servicenummer wurde ich vertröstet und die Mitarbeiterin hat einfach aufgelegt“, berichtet die Mieterin. Als Mutter mit einem kleinen Säugling ist sie besonders auf eine funktionierende Heizung angewiesen.

Die LEG will alles dafür tun, dass die Heizung nicht wieder ausfällt

Die LEG bedauert ausdrücklich die mit dem Heizungsausfall entstandenen Unannehmlichkeiten ihrer Bewohner. „Dafür wollen wir uns natürlich entschuldigen“, sagt Sprecher Mischa Lenz. Die Heizungsanlage sei vorher nicht auffällig gewesen und nach den Beschwerden der Mieter habe es umgehend eine Reparatur gegeben. „Wir legen darauf jetzt ein besonderes Augenmerk und tun alles dafür, damit die Heizung nicht wieder ausfällt“, erklärt Mischa Lenz.

Grund für die Probleme sei ein defektes Ventil gewesen. Durch die Besonderheit einer sogenannten „Einrohrheizung“ seien auch die anderen Häuser betroffen gewesen. Daher werde jetzt auch eine komplette Erneuerung der Anlage geprüft.

Einzelne Mieter klagen allerdings nach wie vor über Ausfälle in ihren Wohnungen. Laut LEG seien die Ersatzteile in einem Fall bereits bestellt und würden nach Erhalt voraussichtlich am 21. November eingebaut. Für den Übergang sei dem Bewohner ein mobiler Heizkörper angeboten worden. Einen weiteren betroffenen Mieter habe die LEG noch nicht erreicht. Auch dort verspricht die Immobilien AG schnelle Hilfe.

Die kalten Heizungen in der Bahnstraße sind in Vohwinkel kein Einzelfall. Auch am Elfenhang und im Bereich Höhe gab es immer wieder Probleme. (der V-Express berichtete). Dort handelt es sich um andere Eigentümer. Für Andreas Wiemann, Geschäftsführer des Mieterbundes Wuppertal und Umgebung ist das keine Überraschung.

„Gerade zu Beginn der Heizperiode passiert das bei alten Anlagen häufiger“, berichtet der Experte. Vermieter müssten nach einer Benachrichtigung umgehend reagieren. Falls das nicht passiert, können Bewohner die Miete kürzen. Dafür gelten je nach Beeinträchtigung unterschiedliche Regelungen. „Das ist vom Einzelfall abhängig“, sagt Andreas Wiemann. Er rät Mietern, sich im Vorfeld beim Mieterbund zu informieren. ebi