Laut Gemeinde gibt es viele Anfragen von Interessenten für das Gelände. Was dort letztlich geschieht, ist jedoch noch offen.

Wie geht es weiter mit der Kirche und dem Gemeindezentrum am Bremkamp? Das fragen sich viele Gemeindemitglieder in Vohwinkel. Beide Gebäude stehen endgültig leer. Nach dem letzten Gottesdienst im Gemeindezentrum ist es dort still geworden. Die Kirchenglocken läuten schon seit drei Monaten nicht mehr. Zuletzt wurden die Räume noch vereinzelt für private Veranstaltungen vermietet, doch auch damit ist seit Ende September Schluss.

Das Inventar wie Tische und Stühle soll demnächst verkauft werden. Die Entscheidung zur Aufgabe des Gemeindezentrums hat wie berichtet finanzielle Gründe. In der Kirche gingen bereits 2009 die Lichter aus. Das gesamte Gelände soll langfristig vermarktet werden. Denkbar ist eine Wohnbebauung. Kirche und Gemeindezentrum sollen dann abgerissen werden. Genau Pläne gibt es zwar noch nicht – dafür laut Gemeindeleitung aber viele Anfragen von Interessenten.

„Wir haben mehrere Angebote mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten bekommen, die unaufgefordert bei uns eingegangen sind“, berichtet Presbyteriumsvorsitzende Sylvia Wiederspahn. „Das zeigt, dass die Fläche für Investoren attraktiv ist.“ Gleichwohl wolle sich die Gemeinde bei der Sondierung Zeit lassen. „Das muss alles sorgfältig geprüft werden und wir binden dafür Fachleute ein“, sagt Sylvia Wiederspahn. Es seien viele offene Fragen zur künftigen Nutzung zu klären.

Die Presbyteriumsvorsitzende wehrt sich auch gegen den Vorwurf, die Gemeindeleitung verfolge die Vermarktung nach der Schließung nicht entschieden genug. Ihr sei bewusst, dass die weitere Entwicklung nicht nur am Bremkamp aufmerksam verfolgt werde. Mehr als drei Jahrzehnte lang galt das Gemeindezentrum als „Wohnzimmer“ des Quartiers. Die Ankündigung der Schließung hatte Betroffenheit ausgelöst. Auch den Besuchern des letzten Gottesdienstes fiel der Abschied schwer. Als die Glocken verstummten, flossen Tränen.

Einige Angebote finden künftig in der katholischen Kirche statt

Dass es im Gemeindezentrum am Bremkamp nach der Kirchenschließung überhaupt fast zehn Jahre weitergehen konnte, lag am Förderverein. Dieser hatte mit Spendenaktionen und Veranstaltungen erheblich zum Erhalt des Gebäudes beigetragen. Am Ende war die finanzielle Belastung für die Mitglieder aber nicht mehr zu stemmen. Die Aktivitäten wurden ins Gemeindezentrum an der Gräfrather Straße verlegt. Zum Teil darf auch die katholische Krypta in der Kirche St. Ludger mitgenutzt werden. Das bestätigt Hildegard Schumann vom Katholischen Pfarrverband Wuppertaler Westen. „Seit etwa vier Wochen trifft sich die evangelische Frauengruppe in der Krypta“, berichtet sie. In schwierigen Zeiten müssten die Gemeinden näher zusammenrücken, sagt Hildegard Schumann.

Der Bremkamp ist für das Presbyterium nicht die einzige „Baustelle“. Seit Sommer stehen die Räume der Gemeinde am Dasnöckel leer. Dort gab es zuletzt Angebote der Diakonie. Diese mussten verlagert werden. „Leider gibt es am Dasnöckel wenig Resonanz für eine Nachnutzung“, räumt Sylvia Wiederspahn ein. Das Presbyterium müsse abwägen, was sinnvoll sei. Einen deutlichen Schritt weiter ist die Gemeinde mit dem Gelände an der Goerdelerstraße. Es soll entweder bis Ende des Jahres oder Anfang 2018 bebaut werden. „Wir warten jetzt auf die Baugenehmigung“, sagt Sylvia Wiederspahn. Vorgesehen sind drei Häuser mit 20 barrierefreien Wohnungen. Ein Haus will die Gemeinde behalten, zwei Gebäude übernimmt der planende Architekt.

Die finanzielle Situation bleibt schwierig. Hauptproblem ist ein Rückgang der Gemeindemitglieder. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sank die Zahl von 9600 auf 7800. Das bedeutete schmerzhafte Einschnitte. Dazu gehörte der Abriss der Kirche Goerdelerstraße. In der Nachbargemeinde Sonnborn sieht es nicht besser aus. Dort musste die Markuskirche aufgegeben werden. Damit gibt es in beiden Gemeinden nur noch je einen Kirchenstandort.