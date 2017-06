Ab Freitag dreht sich im Stadtteil alles um die edlen Tropfen.

Vohwinkel. Für Fans eines guten Tropfens und der dazu passenden kulinarischen Köstlichkeiten wird hier viel geboten. Ab morgen findet wieder das Wein- und Schlemmerfest auf dem Vohwinkeler Lienhardplatz statt. Die Veranstaltung mit vielen Gaumenfreuden beginnt um 16 Uhr und dauert bis zum Sonntagabend. Probiert werden können deutschen Weine aus verschiedenen Regionen. Dazu gibt es unter anderem edlen Flammlachs, der am offenen Feuer gegart wird, und speziell geräucherten Burgunderbraten.

Auch für einvielfältiges Musik- und Showprogramm ist gesorgt. Organisiert wird die große Schlemmersause wieder von der Vohwinkeler Werbegemeinschaft Aktion V. Ab 19 Uhr spielt am Freitag die Wuppertaler Mundartband Striekspöen. Am Samstag geht das Weinspektakel ab 11 Uhr in Verbindung mit dem Vohwinkeler Wochenmarkt weiter. Ab 14 Uhr spielt das Duo Leuchtfeuer Schlager des Nordens. Abends ist ab 18.30 Uhr die Pan-Band mit Traumschiff-Trompeter Manni van Dits zu Gast. Am Sonntag steht ab 11 Uhr Jazz-Frühschoppen mit der Band Seatown Seven auf dem Programm. Gegen Abend spielt das Bundesbahn-Orchester Wuppertal. ebi