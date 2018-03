Nach dem Schaden an zwei Schaltkästen hat es einige Tage an der Nordbahntrasse kein Licht gegeben. Das wurde schnell behoben. mehr

Der Autor Holger Ueberholz beschäftigt sich in einem Buchprojekt mit Stadtschulrat Gustav Schlipköter (1885-1965). mehr

Kunst-Leistungskurs der Gesamtschule stellte unter dem Titel „Vorhang auf“ Installationen aus, die das Leben in allen Facetten abbilden. mehr

Für die Auftritte in den nächsten Monaten werden noch Sänger gesucht. mehr

Wuppertal

FSV enttäuscht auf ganzer Linie

Hatte der FSV Vohwinkel am Mittwoch bei der knappen 3:4-Niederlage gegen Hiesfeld noch eine starke Leistung gezeigt, so konnten sich der abstiegsbedrohte Fußball-Oberligist am Sonntag bei seinem Torhüter Asterios Karagiannis bedanken, dass das Spiel gegen den 1. FC Monheim „nur“ mit 1:4 endete. mehr