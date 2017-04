Schlägerei an der Unihalle

Am Samstag kam es an der Unihalle zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen

Wuppertal. Am Samstagabend, gegen 23.40 Uhr, ist es vor der Unihalle an der Albert-Einstein-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Eine größere Gruppe von Teilnehmern einer Veranstaltung geriet in Streit mit dem Sicherheitsdienst. Dabei kam es zu mehreren Schlägereien.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an und konnte die Lage beruhigen. Dreizehn Personen mussten ins Gewahrsam gebracht werden. Die Beteiligten der Schlägerei erwartet nun eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei.