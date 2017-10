Die beiden Opfer wurden zunächst von zwei Unbekannten angesprochen, danach mit Schlägen und Tritten traktiert. Die Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, die Täter sind flüchtig.

Ronsdorf. An der Lüttringhauser Straße in Ronsdorf kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 2.50 Uhr zu einer Schlägerei, bei der zwei Männer verletzt wurden. Die beiden Wuppertaler (25 und 26 Jahre) wurden von zwei anderen Männern, die vom Ronsdorfer Markt kamen, angesprochen. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die beiden Unbekannten auf ihre Opfer einschlugen. Der 25-Jährige und sein Begleiter gingen zu Boden, dennoch traten die Angreifer weiter auf sie ein.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Ascheweg. Sie waren Anfang 20, sollen ein südländisches Äußeres gehabt haben und waren ca. 170 cm groß. Beide hatten dunkle kurze Haare und trugen dunkle Oberbekleidung und Blue Jeans. Die beiden Verletzten wurden zur ärztlichen Behandlung von Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/2840 zu melden.