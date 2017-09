Die Breite Straße bleibt nach einem Wasserrohrbruch gesperrt, bis das weitere Vorgehen der Reparaturarbeiten feststeht.

Wuppertal. Am Montagabend ist die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr in die Breite Straße in Ronsdorf gerufen worden. Zwei Keller waren in Folge eines Wasserrohrbruchs vollgelaufen. Zudem war der Gehweg vor den betreffenden Häusern unterspült.Ob Bereiche der Straße ebenfalls betroffen sind wird noch durch die WSW untersucht. Die umliegenden Häuser werden zunächst durch eine Bypasslösung wieder an das Wassernetz angeschlossen. Die Straße wurde vorerst gesperrt, bis das weitere Vorgehen der Reparaturarbeiten feststeht.