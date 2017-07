Die Gesamtschule kooperiert jetzt mit der Bergischen Musikschule. Für die Jugendlichen ist das die Chance, ein Instrument zu erlernen.

Ronsdorf. Gestern Nachmittag haben Reinhart Herfort, Leiter der Erich-Fried-Gesamtschule und Melanie Hunger, Bezirksleiterin der Bergischen Musikschule in Ronsdorf den Kooperationsvertrag unterschrieben und damit den Schülern ganz neue, musikalische Welten eröffnet.

„Instrumentalunterricht hat es vorher bei uns nicht gegeben. Jetzt können die Schüler während der Schulzeit in kleinen Gruppen ein Instrument in unseren Räumen erlernen“, freut sich Jens Brandenburg, didaktischer Lehrer an der Gesamtschule über die neuen Möglichkeiten. Vor der Vertragsunterzeichnung hatten Dozenten der Musikschule die Kinder zu kleinen Konzerten eingeladen und stellten ihnen einen Teil ihrer Instrumente vor. „Rund 400 interessierte Schüler hatten wir gerade in der Aula, als Flöte und Klarinette, Violine und Cello, Mandoline und Gitarre und natürlich auch das Klavier vorgestellt wurden“, erzählt Brandenburg, nachdem er die Kinder, die fröhlich „Ein Hoch auf das, was uns vereint“ sangen, am Klavier begleitet hatte.

Rund 100 Kinder hätten gestern schon großes Interesse am Instrumentalunterricht gezeigt. „Sie erzählen jetzt den Eltern von unserem neuen Unterrichtsangebot. Anmeldungen nehmen wir dann bis zum Ende der Sommerferien an, ab dem nächsten Schuljahr geht es los.“ Ein Angebot das Geld kostet. Wie viel richtet sich nach Gruppenstärke und Länge des Unterrichts, der 45 oder auch 60 Minuten dauern kann. Los geht es bei 38 Euro im Monat.

Künftige Fünftklässler dürfen das Angebot ein Jahr testen

Für die Kinder, die nach den Sommerferien von der Grundschule zur Erich-Fried-Gesamtschule gewechselt haben, gibt es ein besonderes Angebot: In entsprechend größeren Gruppen können die künftigen Fünftklässler ein ganzes Schuljahr lang in die Welt der Musik hineinschnuppern und viele verschiedene Instrumente kennenlernen. Dafür bezahlen die Eltern 22 Euro im Monat. Für die älteren Schüler bietet die Bergische Musikschule dann Instrumentalunterricht an.

„Schule und Musikschule befruchten sich gegenseitig. So erreichen wir die Kinder, die ja bis zum Nachmittag hier sind. Und die Erich-Fried-Gesamtschule ist in Ronsdorf die erste weiterführende Schule, mit der wir diese Kooperation eingehen“, macht Melanie Hunger klar.

Abiturfeier Die Abiturienten der Erich-Fried-Gesamtschule feiern am heutigen Freitag, 7. Juli, ihr Abitur. Die Feier beginnt um 17.30 Uhr mit einem Sektempfang auf dem Schulhof, danach geht es in der Aula weiter. Die WZ zeigt am kommenden Montag, 10. Juli, Eindrücke von der Abiturfeier. Außerdem veröffentlicht sie die Namen aller Abiturienten.

Schulleiter Herfort sieht das Ziel der Zusammenarbeit in der Entwicklung und Förderung musikalischer und kultureller Kompetenzen: „Der Bedarf an unserer Schule ist da. Wir versuchen, ihm Rechnung zu tragen.“ Großen Wert lege er auf eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, in der die Begegnung mit der Musik und das eigene Musizieren eine wichtige Rolle spielt. „Wir haben eine Theaterklasse an unserer Schule und auch im Bereich Kunst gibt es schon viele Angebote. Bei der Musik bestand noch Entwicklungsbedarf, obwohl wir auch schon Aufführungen mit Musical-Charakter hier hatten. Aber das bezog sich eher auf den Vokal- als auf den Instrumentalbereich“, sagt Herfort, der sich auf die neue Zusammenarbeit mit der Musikschule sehr freut.

Rückfragen und weitere Informationen gibt es bei Jens Brandenburger in der Erich-Fried-Gesamtschule oder bei Melanie Hunger in der Bergischen Musikschule.

